影／Foodpanda罷工串連！北北基1500人響應　外送員：新制上路月薪少3萬

記者李宜秦／台北報導

美食外送平台「foodpanda」近日修改內部制度，引發外送員不滿，今日集結罷工抗議。土城板橋區罷工活動副代表簡先生表示，今日（16）北北基約有1500名外送員響應罷工，佔總外送員人數近一成，他指出，foodpanda改制後，他每月薪水大減2到3萬元，甚至連外送箱都得自行花費2000元購買。

▲熊貓外送員罷工。（圖／記者李宜秦攝）



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Foodpanda土城板橋區罷工活動副代表簡先生表示，foodpanda修正錢包、排班制度，只要外送員拒絕接單，就暫時強行讓其停權，若外送員收到的款項累積超過5000元後，未繳回前也不可接單，此外過去每單可抽70元，現在也砍為50元，讓外送員薪水大減。

▲熊貓外送員簡先生。（圖／記者李宜秦攝）



簡先生指出，他過去每月月薪約為6到8萬元，改制後則大減2到3萬元，等於薪水幾乎被砍半，他說，「就像應徵一個工作，老闆剛開始跟你說薪水3萬，一周後卻說因為虧損，月薪僅有2.2萬」，直言「誰能接受？」

簡先生表示，過去外送箱是租借制度，只要接單超過200筆，就可免費租借，但現在卻要花費2000元購買，而前置保溫箱則需透過檢舉其他外送員，才可獲得，他說，「保溫箱成本才600元，公司卻收2000元，根本是先賺外送員一筆」。

簡先生表示，目前僅希望foodpanda取消錢包、排班制度，讓大家好過年，至於薪資等細節，可等到年後再討論，但若foodpanda未給出善意回應，預計將於下次協商前，再組織一次抗議活動，且響應人數應會更多。

簡先生表示，今日有派代表與foodpanda協商，但對於協商結果並不期待，他說，之前幾次協商，公司都派出很低層級的代表，可見公司並非真正想要對話、解決問題。

另外有網友表示，今日預定foodpand外送餐點，足足等了79分鐘餐點才到，直言「罷工真的有影響」。

▲北北基約有1500名熊貓外送員罷工。（圖／記者李宜秦攝）