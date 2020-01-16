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熊貓首次勞資協商！外送員「減薪是爆炸點」喊話：錢不要欠過年

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▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲部分熊貓外送員今於全台各地發起罷工行動。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

foodpanda公告全新「薪資調整方案」，新制上路不僅沒有提前通知，變相減薪更是直接引起全台各地部分熊貓外送員不滿，於今（16）日上午11時走上街頭發動「上線不接單、不送餐」罷工抗議，全台預計有200至300人響應。下午3時勞資雙方將在台北市勞動局主持下召開首次協調會，預計有5位外送員代表出席，會前代表受訪表示，「減薪是一個爆炸點，最多問題的是要釐清雙方是否為承攬制。」並喊話資方在過年前儘快解決問題。

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▲foodpanda熊貓外送勞資爭議協調，外送員召開會前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送籌備工會發起人陳泓瑞。（圖／記者林敬旻攝）

外送籌備工會發起人陳泓瑞表示，關於此次勞資爭議調解會議主要是因為foodpanda增加許多不平等條款，外送員積怨已久，故提出5大訴求要求進行勞資調解，訴求包括拒絕預儲，拒絕付錢買工作、儘速解決錢包錯帳，欠款問題、外送平台需符合台北市外送平台自治條例、確立熊貓為完全承攬制，落實承攬精神、以及工會代表與熊貓公司每月需召開會議溝通意見，再三喊話希望公司過年前可以解決以上問題。

而針對資方無預警片面減薪部分，陳泓瑞強調，「這是一個爆炸點，大家跑那麼辛苦，你說減薪就減薪，當然會不舒服啊。」再加上雙方關係究竟為承攬制或僱傭制也是一大主要問題，都會在會議中一一逐項協調，若最後雙方未達共識，外送員也不排除再有抗爭行動，但相關細節尚未擬定，希望今日能和公司方以和解收場。

▲foodpanda熊貓外送勞資爭議協調，勞動基準課股長賴君曆說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市勞動局勞動基準科股長賴君曆。（圖／記者林敬旻攝）

台北市勞動局勞動基準科股長賴君曆則表示，北市勞動局將主持foodpanda勞資爭議協調會，會議中將針對媒體揭露外送員針對外送業者等相關爭議進行討論，包括系統制度部分業者要求外送員需做預繳，金額達多少不然就會被停權等動作主要訴求，勞動局將協助勞方和業者做協商，並希望透過該場會議達到雙方都同意的結果，而關於外送員被砍薪部分，也將在會議上做協商動作，但因勞資爭議處理法，會議全程調解人、經手承辦人員都將保密，會議預估下午5、6時結束。

foodpanda片面更改報酬結構，引發200至300名外送員反彈並於今日發起罷工行動，台北內湖區約有10人發聲，台中熊貓外送員自救會則有60人現身台中市政府前遞出陳情書，台中市勞工局派出勞動基準科科長曾傳銘接受陳情，並承諾會盡力協助雙方進行溝通。

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