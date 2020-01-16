foodpanda疑轉嫁納保成本降外送費　北市勞動局批有違誠信

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

不滿foodpanda更改薪資結構，全台熊貓外送員16日串連北中南發起罷工行動，以「上線不接單、不送餐」為口號，原台預計至少有200人響應。北市勞動局指出，《外送平台業者管理自治條例》規定需納保，是要求業者履行本應膺負的責任，「如有業者以此為由，先行調降送單費率，將保險成本轉嫁外送夥伴，有違誠信」。

勞動局職業安全衛生科長康水順表示，自治條例是要求企業履行保障勞動權益的責任，但因條文涉及罰則，議會三讀通過後送行政院核定中，尚未實施；康強調，業者不應以法律為由先行調降外送員送單費率，不得把保險成本轉嫁在外送員身上，「他們對外講是說接受政府行政指導，但政府行政指導沒有說業者可以片面調降跟外送員之間的契約，沒有這樣指導你」。

但康水順指出，以這次事件來講，勞資雙方為承攬關係，就沒有所謂罷不罷工，目前他們以外送員不接單活動為名義，會定調關係處於承攬。康也說，由於外送員和外送平台為承攬關係，平常有沒有接單也不用跟公司請假，因此業者對於此事態度消極，呼籲業者應積極面對。

勞動局指出，政府若要介入的話，還是要回歸到雇傭、承攬的認定。若勞資雙方為承攬關係的話，行政力介入有限，勞基法相關規定也在於僱傭關係下才能做，「承攬的話不管他們之前有沒有簽定契約，契約變更如果造成對方權利受損，回歸到內部平台去對話，對話不成就透過民事訴訟解決」，呼籲業者要坐下來跟外送員談。

至於外送平台到底要用全時段還是碎片化保單？康水順說，過去也有找保險業者來座談，當初訂自治條例是以現階段市場上有的保單為主，保險業者也有反映目前市場上沒有針對外送員可適用的「碎片化」保單，且碎片化、全時段的保單差異不大，且後者在意外發生時的權責釐清、調查成本也低於碎片化保單。

而業者擔心的「道德風險」，有外送員一個月做一天卻享有終生意外險，康水順說，這部分業者可以透過內部管理機制處理，若有這類不道德的外送員，業者可以依照當初協議的合約進行處置，都可透過內部管控完成的，所以不會有業者所擔心的事情發生。