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影／foodpanda罷工實測！點餐後30分就拿到　外送員無奈：還是要賺錢

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▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda外送員發起罷工行動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳涵茵／台北報導

長期不滿foodpanda更改薪資結構，全台熊貓外送員於今（16日）發起罷工行動，以「上線不接單、不送餐」為口號，原台預計至少有200人響應，foodpanda林姓外送員則表示，很多人雖然沒有走上街頭也會在家裡響應拒絕接單，並表示：「一天不賺沒關係。」堅持罷工直到訴求被資方看見。

根據，foodpanda1月中發出調整報酬結構公告，新制每位外送員每小時增加30%的單量，而每單收入計算改為單件金額40～45元加上廣告費用10元、接單獎金5元及件數獎勵，基本一單薪資60元起跳，相較原本一單有70元收入，直接被砍掉10元，另累積接單要滿200件，才能拿到500元獎金。

請繼續往下閱讀...

林先生已擔任foodpanda長達1年時間，他表示歷經了資方兩次調整薪資，現在接一樣的單，至少比當初少賺快台幣2萬元，直指無法接受，他也於今走上內湖街頭發聲，表示若下午3點勞資雙方首次協調會破局，外送員們不排除將會申請路權上街遊行。

對於有外送員不滿其他外送員依然接單，林姓先生則無奈表示：「大家都要賺錢啊，而且如果是新進來的外送員，對於薪資結構調整，其實也不會有什麼太大感覺。」他表示希望大家能一起響應，但也能體諒無法配合的外送員們。

▲（圖／翻攝自foodpanda官網,靠北熊貓）

▲foodpanda片面發出「調整報酬結構」公告。（圖／翻攝自foodpanda官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自Foodpanda官網）

▲各地縣市外送員薪資大幅降低。（圖／翻攝自foodpanda官網）※點圖放大

實測中午12點半向foodpanda下訂單，依然有外送員接單，也並未碰上網傳「遲到一小時」的情況，下午1點前就收到餐點，外送員表示：「今天看罷工狀況還很混亂，零零散散，等工會出來第二波抗爭出來，我應該會站出來。」且餐袋裡還有其他訂單餐點。

另外，網上也有外送員指出應該要「接單不送」，對此林姓外送員則回應，還是希望大家都能理性訴求，接了單不送造成店家與消費者的困擾，已經是不理性的行為了，他也透露今日並未收到資方任何公告或群組訊息。

而foodpanda官方僅表達，「這是配合政府行政指導原則持續改善現行制度，本次制度調整最終目標是為了在台灣建立可長久經營的外送環境。」外送員發起罷工部分也只強調將持續了解外送員反饋及新制度的執行狀況。

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲熊貓外送員發起罷工行動。（圖／記者林敬旻攝）


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