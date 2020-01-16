foodpanda外送員罷工！最久「慢1小時」就送到　猛嘆：萬人響應，無人棄單

▲foodpanda外送員日前發起罷工。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因不滿foodpanda片面更改薪資結構，全台各地部分熊貓外送員16日發起「上線不接單、不送餐」罷工行動，還有外送員表示，很多人雖然沒有走上街頭，但會在家響應拒絕接單，「一天不賺沒關係」。有網友在PTT好奇問有沒有人被影響到，就有人認為一個不送，還是有別的外送員會送，是「萬人響應，無人棄單」。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「熊貓外送罷工有人被影響到嗎？」文中表示，他聽說熊貓外送員今天大罷工，「可是我剛剛叫了一單，大概就比平常慢了10分鐘左右就到了。」原PO好奇一問外送員怎麼沒罷工，「外送大哥說不跑沒錢啊！看來又是萬人響應然後呵呵！有人今天有被熊貓罷工搞的到（搞到的嗎）？」

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▲foodpanda外送員台中市府前罷工抗議。（圖／記者李忠憲攝）

看到貼文後，網友就分享自己今天的訂餐經驗，比之前慢10分鐘至1小時的都有，各地影響程度不同，不過確實比平常慢。就有鄉民留言，「萬人響應，無人棄單」、「你純粹不上線不夠麻煩啊，因為還是有別人會去送」、「罷工，公司根本沒損失。」

甚至有人說，「罷工就換吳柏毅= =」、「支持罷工，反正我這也沒有任何一家要外送」、「熊貓罷工不會去點吳薄衣嗎」、「今天罷完之後呢？熊貓沒回應要罷幾天？有沒有去坐在熊貓總部？不然這些在罷什麼，很無聊。」

foodpanda1月中發出調整報酬結構公告，新制每位外送員每小時增加30%的單量，而每單收入計算改為單件金額40～45元加上廣告費用10元、接單獎金5元及件數獎勵，基本一單薪資60元起跳，相較原本一單有70元收入，直接被砍掉10元，另累積接單要滿200件，才能拿到500元獎金。

而本站稍早報導《foodpanda罷工實測！點餐後30分就拿到 外送員無奈：還是要賺錢》，實測中午12點半向foodpanda下訂單，依然有外送員接單，也並未碰上網傳「遲到一小時」的情況，下午1點前就收到餐點。外送員就表示，「今天看罷工狀況還很混亂，零零散散，等工會出來第二波抗爭出來，我應該會站出來。」且餐袋裡還有其他訂單餐點。

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