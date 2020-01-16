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百貨春節前促銷　SOGO滿5千送400　新光三越卡利HIGH回饋最高8%

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▲購物,時尚,拜金。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲百貨在春節前祭出優惠，吸引民眾辦年貨。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

過完新曆年轉眼就是春節，許多民眾採買年貨時間有限，連鎖百貨SOGO與新光三越也在年前祭出優惠，讓民眾一站購足，SOGO推出「鼠年迎新春最高8%回饋」加碼，刷特定信用卡消費滿5,000元，即送400元抵用券；新光三越也推「金鼠卡利HIGH」祭出46天依消費總額，將有4%到7%不等的回饋。

SOGO百貨從1／12至1／26，與10大銀行同推「鼠年迎新春最高8%回饋」加碼活動，刷指定銀行信用卡，於活動期間消費滿額就可兌換抵用券，滿5,000元送400元抵用券；消費滿1萬元送800元抵用券；消費滿2萬元送1,600元抵用券。忠孝館還特別加碼，消費滿2萬元送2,000元抵用券。

此外，針對去年上線的HAPPYGO PAY，也特別推出「ㄧPay天天賺20倍」活動。從1／12至1／26期間，使用HAPPY GO PAY單筆消費滿5,000元，加贈HAPPY GO點數1,100點，等同310元折抵金，讓民眾回饋有感。

▲SOGO,逛街,春節,手機支付,happy go pay。（圖／SOGO提供）

▲SOGO針對Happy go pay還有點數加碼活動。（圖／SOGO提供）

新光三越一年一度的「新春卡利HIGH」檔期，從1／9至2／23開跑，共46天期間累積消費達1萬元以上，就有4%回饋；消費滿6萬元回饋5%；消費滿20萬元回饋6%，讓你春節採買或年後花紅包都能默默賺！且以往在第三波才會釋出的1%加碼回饋，本次在活動一開始就出現，以skm pay綁特定8大銀行信用卡，單筆任一消費達3,000元，就再加碼1％回饋，等同最高回饋可達7%。

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