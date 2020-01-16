會計轉錯帳92萬追不回擔心遭侵吞　原來對方欠債歇業…銀行一上班就扣走

▲會計人員誤把貨款轉入歇業廠商帳戶，隨即遭銀行以抵銷債務為由扣走。（圖／達志／示意圖）

記者劉昌松／台北報導

轉帳前真的要再三確認！1間從事電腦零組件買賣的公司，沒注意到過去的合作廠商早已歇業，誤將92萬元貨款匯進廠商帳戶，之後立刻被提領，怎樣都追不回來，因此控告歇業廠商的負責人涉嫌侵占，但是檢察官一查發現，歇業廠商積欠債務，所以款項一入帳，下一個上班天立刻被債權銀行華南商銀扣走，和廠商無關，台北地檢署16日處分不起訴。

▲轉錯帳的公司認為歇業廠商負責人拒不還款涉嫌侵占。（示意圖／pixabay）

據了解，被控告的廠商早在2013年就因經營問題歇業，但提告的電腦零組件公司，疑因沒有將過去慣用的相關帳號註記或刪除，會計人員因此在2018年6月間某個星期五下班前，誤將1筆92萬多元的貨款，轉入已歇業的公司帳戶內。

事後會計發現轉錯帳，趕緊聯繫已歇業公司人員，希望追回款項，得到的回覆卻是帳內沒有錢，電腦零組件公司質疑是遭歇業廠商負責人、前妻、丈人涉嫌侵占，提告請求檢察官調查相關帳戶金流，幫忙追回貨款。

▲調查結果還了歇業廠商清白。（圖／翻攝自pixabay）

但是檢察官調閱帳戶明細，發現在匯錯帳的下一個星期一上班日後，款項就被註記「抵銷」轉出，經發函詢問華南銀行，華南回覆稱因為這間歇業廠商積欠債務，所以看到公司帳戶有款項就會自動扣抵，檢察官因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴歇業廠商負責人、前妻和丈人。法界人士指出，轉錯帳的公司應可另循民事途徑，請求扣款銀行返還款項。

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