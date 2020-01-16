前新北市議員張晉婷　座談會名義宴請選民二審判刑4年半

▲張晉婷當年議長選舉疑似跑票，臉書遭網友灌爆。 （圖／張晉婷臉書）

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍前新北市議員張晉婷，檢方指控她在2014年透過競選幹部人，以「座談會」名義，實際上卻是免費餐會的方式賄選，檢方對她提出當選無效訴訟訴訟，她也遭法院判決當選無效確定，喪失市議員資格。另外檢方也以賄選罪提起公訴，高等法院16日二審將她判刑4年半，可上訴。

張晉婷原為民進黨籍，2014年間參選新北市第二屆市議員時，黨內初選失利，於是改接受接受台聯黨的徵召，打出泛綠過半的口號參選。在當年的競選過程中，爆發張晉婷競選總部中的多名重要幹部，以免費餐會的形式宴請選民，被檢方認定涉嫌賄選而收押，儘管如此，張晉婷仍順利當選。

但當選後的張晉婷又在議長選舉中疑似跑票，遭台聯黨黨紀處分，開除黨籍，張晉婷最後成為無黨籍身分當選新北市議員。新北地檢署在她當選後，隨即提出當選無效之訴。新北地方法院一審判決當選無效，法官認為，張晉婷對選舉幹部宴請選民的事情，不僅知情且同意為之，可認有共同賄選的意思聯絡，因此判決當選無效。案經上訴，2016年4月19日二審法院判決駁回上訴，張晉婷當選無效確定、立即解職。

當選無效之訴確定後，檢方再以違反《公職人員選舉罷免法》中的賄選罪，對張晉婷提起公訴。法院審理時，張晉婷否認犯罪，辯稱幹部所舉辦的餐會對她來說，僅僅指是一個選舉行程，她也是例行性到場拜會，不知情也未指使幹部賄選。一審法院認為張晉婷不僅知情，還贊助餐會經費，並到場拜票，確實具有犯意聯絡、行為分擔，因此判刑4年半。

案經上訴，高等法院16日二審宣判，仍認定張晉婷有罪。考量她為求勝選，竟藉賄選牟取支持，破壞選風及選舉之公平，戕害民主之生機，所為非是，應予非難，仍判刑4年半，褫奪公權3年。可上訴。張晉婷在當選無效之訴敗訴確定後，以經失去議員身分，目前為市政顧問的身分。