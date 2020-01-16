影／鄭運鵬「勇者開箱」解體匠機！拉出瞬間嬌瞋抖一下　影片首曝價錢：本文要封鎖鄭太太

記者葉國吏／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬是立法院出名的「阿宅」，不但喜歡收集鋼彈、公仔，也喜歡看漫畫。選前鄭運鵬悄悄訂購了號稱使上最貴的萬代收藏品「解體匠機」，不甘寂寞的他把照片PO上臉書後被轉發，引起許多鋼彈迷敲碗開箱。選後，鄭運鵬也順應網友期待，以「勇者」裝扮影片開箱。

▲鄭運鵬開箱史上最貴萬代收藏品「解體匠機」，並開玩笑說本文要封鎖鄭太太。（圖／翻攝Facebook／鄭運鵬，下同）



鄭運鵬16日在臉書PO出這段「阿修鵬的解體匠機」開箱影片，他同時也解釋為什麼要PO出這段影片，表示大選前2週收到解體匠機「拍照留念」，想說選後當送給自己的禮物，但沒想到卻被台灣迷因分享，引來「權貴之刃阿修鵬的臉書史上最高紀錄的稱（ㄊㄠˇ）讚（ㄈㄚˊ）。」

鄭運鵬表示，接著台灣迷因又製作影片「玫瑰鵬鈴眼」，讓他的解體匠機除了被開箱直播，還有人要求捐出摸彩，鄭運鵬不禁抱怨說「講得立法委員的私人財產，被充公國產一樣。」這也讓他被迫答應選後穿勇者服錄開箱影片。

▲▼鄭運鵬打開主體外盒後放射光芒，他還嬌瞋的抖了一下。

如今他真的實踐諾言，在16日公布開箱影片，影片一開始他就強調「我買的價格就是它的原價，日幣102300元(折合台幣近28000元)」，不過他說「台幣價格多少不能透露，不然本文要封鎖鄭太太了」、「不要再問了」。

▲這款牛鋼的手指可以動，讓鄭運鵬忍不住直接下訂。

鄭運鵬在影片中小心翼翼的開箱這史上最貴的萬代收藏品「解體匠機」，將近9分鐘的影片可以看出，鄭運鵬真的很寶貝「解體匠機」，連刀片稍微割到外盒都覺得心疼。文末鄭運鵬也用hashtag寫著「老實說，我根本不知道你們這些逼我開箱的人，到底有幾個是我的選民。」

這部影片公開至今2小時已經傳遍網路，觀看次數已經破10萬、2100次分享。另外，值得一提的是，由於這款解體匠機號稱「有錢也買不到」，在網路最高有人開價49.9萬台幣，但鄭運鵬委員仍強調他是用日幣原價購買的「不然他就要封鎖鄭太太了」。