　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／鄭運鵬「勇者開箱」解體匠機！拉出瞬間嬌瞋抖一下　影片首曝價錢：本文要封鎖鄭太太

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者葉國吏／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬是立法院出名的「阿宅」，不但喜歡收集鋼彈、公仔，也喜歡看漫畫。選前鄭運鵬悄悄訂購了號稱使上最貴的萬代收藏品「解體匠機」，不甘寂寞的他把照片PO上臉書後被轉發，引起許多鋼彈迷敲碗開箱。選後，鄭運鵬也順應網友期待，以「勇者」裝扮影片開箱。

▲▼鄭運鵬開箱史上最貴萬代收藏品「解體匠機」。（圖／翻攝Facebook／鄭運鵬）

▲鄭運鵬開箱史上最貴萬代收藏品「解體匠機」，並開玩笑說本文要封鎖鄭太太。（圖／翻攝Facebook／鄭運鵬，下同）

鄭運鵬16日在臉書PO出這段「阿修鵬的解體匠機」開箱影片，他同時也解釋為什麼要PO出這段影片，表示大選前2週收到解體匠機「拍照留念」，想說選後當送給自己的禮物，但沒想到卻被台灣迷因分享，引來「權貴之刃阿修鵬的臉書史上最高紀錄的稱（ㄊㄠˇ）讚（ㄈㄚˊ）。」

鄭運鵬表示，接著台灣迷因又製作影片「玫瑰鵬鈴眼」，讓他的解體匠機除了被開箱直播，還有人要求捐出摸彩，鄭運鵬不禁抱怨說「講得立法委員的私人財產，被充公國產一樣。」這也讓他被迫答應選後穿勇者服錄開箱影片。

▲▼鄭運鵬開箱史上最貴萬代收藏品「解體匠機」。（圖／翻攝Facebook／鄭運鵬）

▲▼鄭運鵬打開主體外盒後放射光芒，他還嬌瞋的抖了一下。

▲▼鄭運鵬開箱史上最貴萬代收藏品「解體匠機」。（圖／翻攝Facebook／鄭運鵬）

如今他真的實踐諾言，在16日公布開箱影片，影片一開始他就強調「我買的價格就是它的原價，日幣102300元(折合台幣近28000元)」，不過他說「台幣價格多少不能透露，不然本文要封鎖鄭太太了」、「不要再問了」。

▲▼鄭運鵬開箱史上最貴萬代收藏品「解體匠機」。（圖／翻攝Facebook／鄭運鵬）

▲這款牛鋼的手指可以動，讓鄭運鵬忍不住直接下訂。

鄭運鵬在影片中小心翼翼的開箱這史上最貴的萬代收藏品「解體匠機」，將近9分鐘的影片可以看出，鄭運鵬真的很寶貝「解體匠機」，連刀片稍微割到外盒都覺得心疼。文末鄭運鵬也用hashtag寫著「老實說，我根本不知道你們這些逼我開箱的人，到底有幾個是我的選民。」

這部影片公開至今2小時已經傳遍網路，觀看次數已經破10萬、2100次分享。另外，值得一提的是，由於這款解體匠機號稱「有錢也買不到」，在網路最高有人開價49.9萬台幣，但鄭運鵬委員仍強調他是用日幣原價購買的「不然他就要封鎖鄭太太了」。

ET快訊
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「特勤吳彥祖」變臉！婆媽融化了　直擊韓國瑜「總統規格維安」最後一夜　

ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

特勤吳彥祖PO自拍照向粉絲喊：搭早～　首度透露任務結束時間！

「雙環無軸」愛情摩天輪新進度！美商JRA到高雄遞交投資意向書

「小米春聯」這裡拿！陳其邁寫毛筆超認真　碎念「寫不好...喀嚓」

2020大選結束美軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握無異狀

連5日直擊韓國瑜回高雄上班！出門時間曝市長「苦民所苦」行程

快訊／陳師孟請辭監委　總統府：蔡英文慰留、尊重他最後決定

導遊「韓我真的投不下去」　女網友淚曝：小英上了我爸媽也失業了

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

「特勤吳彥祖」變臉！婆媽融化了　直擊韓國瑜「總統規格維安」最後一夜　

ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

特勤吳彥祖PO自拍照向粉絲喊：搭早～　首度透露任務結束時間！

「雙環無軸」愛情摩天輪新進度！美商JRA到高雄遞交投資意向書

「小米春聯」這裡拿！陳其邁寫毛筆超認真　碎念「寫不好...喀嚓」

2020大選結束美軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握無異狀

連5日直擊韓國瑜回高雄上班！出門時間曝市長「苦民所苦」行程

快訊／陳師孟請辭監委　總統府：蔡英文慰留、尊重他最後決定

導遊「韓我真的投不下去」　女網友淚曝：小英上了我爸媽也失業了

Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

華聞快遞／大興機場自貿片區推81項制度創新清單

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

ARMANI CINEMA 快閃店今開跑！女主角試妝服務、話題唇彩先入手

拿球棒毆捕手罰則出爐　羅梅洛遭禁賽20場

川普彈劾送進參議院　「逼退白宮過程超繁雜」美史上僅3次啟動！

總經理特助「年薪210萬」寫不出程式！開會打哈欠、吃東西　法官1理由判准解雇

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

中國2019年GDP總量近百兆人幣　年增率6.1%為29年來新低

矯正透新廉！　台南二監「福FOOD」麵到！

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

韓陣營選前準備開香檳　黃光芹：以為贏37萬4344票

綠委點出與韓差異　小英選擇改變

蔡正元：吳敦義選前3週就知韓輸15％

導遊：韓我真的投不下去　選後秒失業

吳斯懷風波　李錫錕下重話狠批

即／星光部隊軍機降落高雄　運傷兵返國就醫畫面曝

老司令挺轉錯圈憲兵　籲老學長要鼓勵支持

陳柏惟曾是跳舞機冠軍！「神之腳步」畫面曝

賴品妤制服照曝光　網看傻：日本女星！

綠委嘆完了半年翻轉　陳學聖傻眼

特勤吳彥祖PO自拍照　透露任務結束時間

秦慧珠建議韓國瑜：準時上班、戒酒

更多熱門

相關新聞

鄭運鵬擊敗陳根德　再度連任成功

鄭運鵬擊敗陳根德　再度連任成功

2020大選開票結果，桃園市第1選區立委選舉，國民黨候選人陳根德於晚間6點40分在競選團隊陪同下，於競選總部以目前和綠營對手鄭運鵬差距4000多票，在競選總部承認敗選。陳根德感謝競選團隊和選民，在選戰過程的全力支持，坦言接受選舉結果，但他比較憂心的是臺灣的未來。

快訊／桃園第一選區！陳根德自行宣布敗選

快訊／桃園第一選區！陳根德自行宣布敗選

投票前夕兩黨信心滿滿　籲選民要投票

投票前夕兩黨信心滿滿　籲選民要投票

陳根德力爭重返立院　鄭運鵬拚連任

陳根德力爭重返立院　鄭運鵬拚連任

陳根德按鈴提告　鄭運鵬：選情告急

陳根德按鈴提告　鄭運鵬：選情告急

關鍵字：

鄭運鵬

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面