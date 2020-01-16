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NASA首位韓裔太空人！金強尼超狂外掛人生…本體是「狙擊手、海豹部隊、哈佛畢醫師」

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▲美國太空總署在上週完成首批「阿提米絲計畫」，13位學員全都順利結訓。（圖／路透）

▲美國太空總署在上週完成首批「阿提米絲計畫」，13位學員全都順利結訓，金強尼也是其中一員（圖下左一）。（圖／路透）

 實習記者魯斯濱／綜合報導

在洛杉磯出生，年僅35歲的韓國裔美國人金強尼（Jonny Kim）曾擔任海軍海豹特種部隊（Navy SEAL）隊員，畢業於哈佛醫學院。就在上週，他正式成為美國太空總署（NASA）史上首位韓裔太空人。

NASA在上週完成首批「阿提米絲計畫」（ Artemis program），13位學員全部順利結訓；每位學員都成為未來太空任務的候選人，其中包括參與月球和火星之旅等探測任務。NASA表示，13位學員其中2位來自加拿大宇航局，另外11位都是通過全球1萬8000人中的海選選出。

▲▼NASA首位韓裔太空人！金強尼擁超狂外掛人生。（圖／翻攝自Facebook／NASA Astronaut Jonny Kim）

▲NASA首位韓裔太空人！金強尼擁超狂外掛人生。（圖／翻攝自Facebook／NASA Astronaut Jonny Kim，下同）

阿提米絲計畫目標是在月球上建立可持續性的基礎建設，並用於火星探測。NASA還計劃在2024年之前將2位太空人送上月球。

金強尼在海豹特種部隊服役期間，具有曾被派駐到中東參加上百次戰役的豐富經驗，期間他擔任過狙擊手，導引員和指揮官；退伍之後在麻州總醫院（MGH）擔任駐院醫師。

▲▼NASA首位韓裔太空人！金強尼擁超狂外掛人生。（圖／翻攝自Facebook／NASA Astronaut Jonny Kim）

他14日在推特上表示，「與我的太空總署的兄弟姊妹們努力是一種真正的榮幸，有許多優秀的候選人，我們很幸運能夠成為代表全體人類的太空人，讓我們為了世界與後代兒童創造更好的未來」。

▲▼NASA首位韓裔太空人！金強尼擁超狂外掛人生。（圖／翻攝自Facebook／NASA Astronaut Jonny Kim）

▲▼NASA首位韓裔太空人！金強尼擁超狂外掛人生。（圖／翻攝自Facebook／NASA Astronaut Jonny Kim）

A true privilege and honor to walk among the NASA Astronauts Corps with my brothers and sisters. We know there are many...

NASA Astronaut Jonny Kim 發佈於 2020年1月13日 星期一
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