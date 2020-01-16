友人叫車醉喊不通！一秀手機「+-x÷」他傻眼　網看55,688笑噴：要加區碼啦

▲友人喝醉想叫車，電話卻怎麼樣都打不出去。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

喝酒不開車、開車不喝酒，外加酒駕罰得重也抓得兇，許多人酒後都會乖乖叫計程車回家，不過遇到這種事，讓人忍不住笑噴。一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張截圖，說朋友喝醉想叫車，但怎麼打都打不通，就問他「為什麼打沒人接？」結果原PO一看對方手機畫面，傻眼直呼「尼馬豬肉咧！」

原PO文中開頭就大呼傻眼，「傻眼欸！朋友喝醉說要叫車，打不通，問『為什麼打沒人接啦！』」接著附上一張手機螢幕截圖，只見偌大的「55,688」就在畫面上方，下面則是1-9的數字鍵。但號碼確實沒錯，到底為什麼沒人接呢？仔細看看截圖就發現，數字鍵旁邊不僅沒有通話鍵，還多了「+-x÷」、「C」、「%」等符號，而且55688中間還多了一個逗點。

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▲號碼沒錯，就是開錯程式了 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原來友人根本不是點開「電話」，而是打開了「計算機」。朋友這天兵一問，難怪讓原PO忍不住傻眼，「尼6馬豬肉咧」、「#麻煩誰給他正確的電話」。看到貼文後，不少人起鬨開玩笑，「告訴他，忘了加區域號碼（誤」、「逃咖小嘎八蕊再跟他說，要按等號才能撥出去啦」、「這台沒電了換一台才撥的通啦」、「他還沒按撥號鍵。」

其他網友也紛紛笑噴，「這個可能要摔壞手機才打的通唷！哈哈」、「這個需要心電感應才打得通」、「計算機，打到永遠車都不會到」、「真的很ㄎㄧㄤ」、「他喝什麼給我來一點，好純」、「我以為計算機出新功能咧～可以撥電話」、「到底是喝多ㄎㄧㄤ啦」、「真的很醉」、「他真的茫了」、「我上次遇過一個+07，還跑來盧我說怎麼打不出去。」

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