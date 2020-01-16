過年除舊佈新迎「福器」！舊沙發別急著丟還可以折抵萬元？！

▲農曆春節即將到來，親友各種關心讓你避之為恐不及，新春這3招，讓你好過年。（圖／OSIM提供，下同）

消費中心／綜合報導

農曆春節即將到來，除了可以享受放假暫離工作的悠閒、有時間好好地休閒娛樂，還有大啖美味年菜等歡樂時光之外，過年其實也有不少壓力要面對，像是勞動結束整個人會累到沒力的居家大掃除，或是必須去平常沒同住的公婆家過年，被瘋狂關心肚皮的動靜，又或是各路親戚來家裡拜年，不停接受「有交往對象了沒？」、「工作還沒加薪嗎？」等問題輪番轟炸，這些年年重複的困擾，今年就以3個技巧，各個攻破，以愉快的心情迎接新的一年。

Tips1：輕鬆處理舊沙發，居家升級招好運

迎接新歲的首要任務，就是得大掃除把家裡打掃乾淨、除舊佈新，為來年招新氣象。就像因應使用需求改變，手機也要年年升級；而生活模式越來越多元，在壓力與品質之間必需取得平衡，家中的家俱不只要有便利生活的功能也要兼具質感美觀，才能滿足現代人追求的智慧生活，並且帶來新的運氣。看著影響心情的不美觀又不具功能性的沙發，別猶豫了，趁著年節除舊佈新，為自己的生活升級一張OSIM4手天王按摩椅吧。

▲過年除舊佈新，把家中舊沙發或舊按摩椅換成AI科技OSIM4手天王按摩椅，讓居家與身心都煥然一新。

不只能躺著享受2人4手按摩，業界最新的AI科技智慧分析，與時俱進的推出適合每個人的按摩程式。不按摩時，一本書加上一杯咖啡，慵懶的午後還能舒服地坐在按摩椅上，透氣的皮革與完整的包覆性，一整個下午沉迷在書中世界也不會感到不舒服。

美好的生活藍圖因為OSIM4手天王而有了完整的規劃，那典雅紅色的皮革外型，不但新春為家裡換新裝，更能彰顯居家生活品味。那麼被嶄新生活淘汰的舊沙發該丟去哪裡呢？OSIM貼心提供服務，只要購買OSIM 4手天王按摩椅，OSIM即可免費到府協助清運居家舊沙發，被時代淘汰的任何品牌按摩椅也能一併處理，最高還能折抵3萬元，新的一年不僅擁有新傢俱讓家中煥然一新，連荷包都省下來。

Tips2：送公婆一趟小旅行，回家繼續按摩享清福

在新年即將到來的時刻，網路上充斥著因為春節而焦慮不已的媳婦們，年年老招式都用膩了，各種理由早已被識破，在許久未見的公婆面前只能見招拆招？辛苦一整年想休息的心，在開始準備繁瑣事務的年前掃除中漸漸麻痺，但不要輕易放棄，如何解請繼續看下去。

▲趁過年貼心送公婆出國旅行，讓公婆開心，自己也放鬆。

第一招：年假那麼長，一趟旅行絕對是最佳解

吃完年夜飯，貼心為公婆準備一趟小旅行，就能換來公婆開心，我們也快樂的雙倍好日子，看著通訊軟體傳來一張張欣賞美景、大啖美食的照片，能夠慰勞平時忙碌的公婆真是太好了！

第二招：快樂的時光沒有盡頭，清淨日子簡單有

為了延續大家的好心情，此時購入一台OSIM 4手天王按摩椅送給公婆是最適當不過了！他們返家後一定還沉浸在各種美食與美景中，OSIM 4手天王提供相等的體驗，繼續讓公婆的身心「鬆幾咧」。

旅行上山下海的酸痛，OSIM 2人4手按摩能精準紓緩；讓公婆身體每一處都按的服服貼貼，甫天亮即能聽見的蟲鳴鳥叫，3D環繞音響宛如身歷其境；搭配多媒體娛樂架，宮廷劇通通為他們下載好，全方位的孝順公婆計劃萬無一失，保證每天笑口常開，出門都會和鄰居「額樂」自家媳婦的好。

Tips3：親友登門拜年，迎上座好好「按奈」敏感話題

年節一到，親友來家裡走春添人氣，席間吃吃喝喝聊天好快樂，但難免還是會開啟感情、工作等敏感話題，不想談又怕場面僵持著，只能撐起嘴角給予尷尬又不失禮的微笑嗎？別擔心，此時就把話題帶到OSIM 4手天王按摩椅上，邀請親友坐上按摩椅休息一下，只要依選項輸入身心狀況，內建AI系統便會推薦最適合的按摩程式。

▲親友來家裡走春添人氣，吃吃喝喝配上敏感話題讓你見招拆招。

親戚若是按著按著又想開始聊敏感話題，就推薦他繼續享受不同的按摩手法，讓他們沉浸在OSIM 4手天王聰明的智慧科技中，那些話題也通通在4手按摩的進攻下退居記憶深處，唯一記得的是這台會思考的AI按摩椅怎麼會這麼厲害！你還可以打開早已在平版上下載好的劇集，讓4手天王繼續用它的聰明才智擄獲親戚們的心。若時間停止在這一刻，和樂融融、歡笑不斷的場面在年節時期看來一定格外暖心。

過年佳節就是要開心和長輩親友慶團圓，透過按摩椅的精準按摩，擊退每個人身上的痛點，身體舒服了心情也跟著愉快了，彼此一團和氣。記好這三項TIPS，今年肯定能輕鬆地度過7天年假！

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