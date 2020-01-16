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打敗真理褲？Dcard女大生狂讚最愛褲褲全新誕生

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▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／蘇菲超熟睡褲提供）

▲貼身粉色的小褲褲打敗真理褲，獲得網友極高的推崇。（圖／蘇菲超熟睡褲提供）

消費中心／綜合報導

近年真理褲相當流行，材質柔軟又好看，不少女大生會穿出門露出長腿和性感臀線，廣受女孩們的喜愛．但現在「這件褲褲」居然比真理褲更讓女大生愛！不！釋！手！雖然是生理期間的居家穿著，不能出門大方展現，但只要穿上這件褲褲，馬上安心度飆升到百分百，成為網路話題的新寵。

這件小褲褲，解決了女生生理期的困擾，簡直是女生廣大的福音！每個月經期來訪就像是定時炸彈，炸得女生心浮氣躁！到了晚上必須和姨媽同床共眠更是提心吊膽，深怕一個翻身就不小心外漏，要是沾到內褲、床單，起床發現的那一刻真的會槌心肝問老天「是不是天要亡我？」，但近期出現一款神物「蘇菲超熟睡褲」，引發女生們熱烈討論，不少網友分享使用心得，都大讚它根本就是「女生外漏救星」，生理期來的夜晚，不管是母胎捲臥式、側邊湯匙式或是仰天奔放式，這樣睡那樣睡，都能安心睡！

▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／蘇菲超熟睡褲提供）

▲柔軟貼身材質以及全方位防漏，讓蘇菲超熟睡褲成為女生外漏救星。（圖／蘇菲超熟睡褲提供）

Dcard 4.6顆星真實超好評　Youtuber開箱燒翻網友

女生們經期前幾天量大的時候，特別在晚上睡覺，擔心外漏都會固定身體不敢動，但往往晚上一熟睡就失了防備，側躺翻身一個move，經血就像生命會自己尋找出路一樣四處外漏。在Dcard獲得4.6顆星超好評的「蘇菲超熟睡褲」，是內褲+衛生棉的2in1嶄新穿法，睡前穿上這一件小褲褲，讓女孩晚上就算睡相再差也不怕外漏，有Dcard網友分享，用了「蘇菲超熟睡褲」終於可以翻來滾去，不用再睡得像躺棺材一樣一動也不動，睡得超安穩，也有女孩分享腰頭鬆緊設計穿起來不勒很舒服，最怕屁屁「一大包」會超悶，但睡過一夜完全無感，透氣又舒服。最擔心的外漏也因為全面包覆的威力，一點也沒有滲漏，卡友表示一覺起來床上一片乾爽，再也不用洗床單，現在生理期晚上都只穿它。

▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／蘇菲超熟睡褲提供）

▲蘇菲超熟睡褲與Dcard卡友配合體驗開箱，獲得4.6星的好評。（圖／截取自Dcard）

近20萬人訂閱的YouTuber陳彥婷也愛上這款全新型態衛生棉，特別拍片開箱推坑，過去她常常血染床墊洗不起來，不過自從開始用了「蘇菲超熟睡褲」後，這些煩惱通通消失，經期量大時她都洗完澡直接穿上，超熟睡褲上的棉片吸收體一路從頭延伸到尾椎，把整個屁屁都包起來，全方位防漏讓她超安心。

▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／翻攝自陳彥婷YouTube影片）

▲女生生理期最怕晚上睡覺外漏經血，蘇菲推出超熟睡褲，解決外漏危機，連YouTuber陳彥婷也被燒到。（圖／翻攝自陳彥婷YouTube影片，下同）

本來她擔心材質會讓「該邊」摩擦得很不舒服，沒想到蘇菲超熟睡褲布料貼身又超柔軟，褲頭超彈力鬆緊帶也讓她狂讚「很棒哎！」，使用後，也不用像內褲那樣往下脫下來，不小心讓經血「ㄍㄡˇ」到腿，只要將側邊壓線撕開，就可以輕鬆丟掉，真的超方便，陳彥婷笑說撕開的時候還有一種「療癒感」，現在月經前3天全都穿它睡覺，「安心睡總比洗床單來得好100倍」，徹底擺脫外漏苦主的身分。不少網友看了分享，紛紛留言表示「超好用！」、「立刻手刀買」，更有暖心男友說要買給女友用用看。

▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／翻攝自陳彥婷YouTube影片）

▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／翻攝自陳彥婷YouTube影片）

▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／翻攝自陳彥婷YouTube影片）

▲陳彥婷現在生理期都穿蘇菲超熟睡褲睡覺，大讚終於能安心睡了。

就像內褲一樣的蘇菲熟睡褲，布料觸感舒服柔軟、體驗輕盈，讓存在感降到最低，不僅如此，更貼心提供M、L兩種尺寸，照顧不同身形的女生，達到完整服貼，天氣冷，不必晚上離開溫暖的被窩、頻繁起床檢查內褲床單，起床不需緊張掀開床單像是在看開獎，更不需為了收拾殘局還要洗床單洗內褲，有了超熟睡褲，從此不知「外漏」為何物，生理期睡眠品質大大提升，夜晚真正熟睡到天亮。

▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／蘇菲超熟睡褲提供）

▲▼蘇菲,超熟睡褲,陳彥婷,Dcard,月經。（圖／蘇菲超熟睡褲提供）

▲蘇菲超熟睡褲分M、L兩種尺寸，讓不同身形的女生都能找到自己需要的。（圖／蘇菲超熟睡褲提供）

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