爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

4年一次的總統大選11日順利落幕，韓國瑜落選讓許多韓粉失望難過又氣憤。就有女網友在《Dcard》發文「韓粉爸媽知道我投蔡的反應」，說她的爸媽是非常標準的韓粉，開票完後，媽媽問她是不是投蔡英文，她始終不敢回應。爸媽猜到答案後，表現出來的一番話和態度，讓原PO超感動「這不就是真正的尊重與民主嗎？」

這位女網友在文中表示，她的爸媽是非常標準的韓粉，造勢活動什麼的都沒缺席過，也一直問她這次選舉要投誰，但原PO都沒表態，很怕被兩老丟出門外。直到投完票，開始開票後，原PO媽就問「妳投蔡對吧？」而且是完全的肯定句，讓原PO直冒冷汗「我想說我態度有明顯成這樣嗎，可是我還是沒回她，怕回是的話，我下次回家門鎖就真的被換掉。」

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▲2020總統大選投票日，蔡英文前往投票所投票。（圖／記者李毓康攝）

猜到答案的媽媽接著說，「妳那個表情就算不說我也知道，不過妳也有一定必須投她的理由吧？所以妳才會願意回來投票」，原PO媽還讚賞女兒行使了自己的權利、沒浪費掉，「雖然妳不是投韓，但我尊重妳，也相信妳跟其他人投蔡的選民判斷，相信不管是哪個候選人都可以好好的帶領國家。」

原PO爸的反應也相當暖心，「我爸雖然從頭到尾沒說話，送我去高鐵站的時候，還是默默補貼我高鐵來回的車票錢（過年還要回一次家，而且包紅包的社畜表示荷包傷不起。」

聽到爸媽這些話和態度，讓她感受到尊重與民主，「當我們不斷用濫罵、人身攻擊每一個候選人及他的支持者甚至和雙方對立的同時；我們也慢慢的遺忘了，要尊重理性去看待每位參選人及每位民眾的意見和想法，相信人民用選票所選出的總統，這才是正確的民主自由的公民態度。」

▲2020韓國瑜開票之夜，忠實韓粉激動落淚。（圖／ETtoday攝影中心攝）

原PO直說，不管大家是投蔡英文、韓國瑜或者宋楚瑜，毋庸置疑地都是為台灣的未來做了大家認為的努力，「我相信有這樣的大家，之後的臺灣會更好」，也笑說「起碼現在的我可以先不用擔心下次回家會不會發現門打不開的問題。」

看到貼文後，其他網友紛紛大讚原PO爸媽，「有理性的爸媽，不過這才是真正的民主自由，無論誰當選，都希望台灣會更好」、「要是每個人都能和你爸媽一樣就好了，我支持蔡英文，但我也很同意這句話」、「你爸媽真的很棒，這才是民主吧」、「我覺得妳爸媽很棒欸！我家長輩就沒這種風骨。」

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