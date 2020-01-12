　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

4年一次的總統大選11日順利落幕，韓國瑜落選讓許多韓粉失望難過又氣憤。就有女網友在《Dcard》發文「韓粉爸媽知道我投蔡的反應」，說她的爸媽是非常標準的韓粉，開票完後，媽媽問她是不是投蔡英文，她始終不敢回應。爸媽猜到答案後，表現出來的一番話和態度，讓原PO超感動「這不就是真正的尊重與民主嗎？」

這位女網友在文中表示，她的爸媽是非常標準的韓粉，造勢活動什麼的都沒缺席過，也一直問她這次選舉要投誰，但原PO都沒表態，很怕被兩老丟出門外。直到投完票，開始開票後，原PO媽就問「妳投蔡對吧？」而且是完全的肯定句，讓原PO直冒冷汗「我想說我態度有明顯成這樣嗎，可是我還是沒回她，怕回是的話，我下次回家門鎖就真的被換掉。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼2020總統大選投票日,蔡英文前往投票所投票。（圖／記者李毓康攝）

▲2020總統大選投票日，蔡英文前往投票所投票。（圖／記者李毓康攝）

猜到答案的媽媽接著說，「妳那個表情就算不說我也知道，不過妳也有一定必須投她的理由吧？所以妳才會願意回來投票」，原PO媽還讚賞女兒行使了自己的權利、沒浪費掉，「雖然妳不是投韓，但我尊重妳，也相信妳跟其他人投蔡的選民判斷，相信不管是哪個候選人都可以好好的帶領國家。」

原PO爸的反應也相當暖心，「我爸雖然從頭到尾沒說話，送我去高鐵站的時候，還是默默補貼我高鐵來回的車票錢（過年還要回一次家，而且包紅包的社畜表示荷包傷不起。」

聽到爸媽這些話和態度，讓她感受到尊重與民主，「當我們不斷用濫罵、人身攻擊每一個候選人及他的支持者甚至和雙方對立的同時；我們也慢慢的遺忘了，要尊重理性去看待每位參選人及每位民眾的意見和想法，相信人民用選票所選出的總統，這才是正確的民主自由的公民態度。」

▲▼2020韓國瑜開票之夜,忠實韓粉激動落淚。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲2020韓國瑜開票之夜，忠實韓粉激動落淚。（圖／ETtoday攝影中心攝）

原PO直說，不管大家是投蔡英文、韓國瑜或者宋楚瑜，毋庸置疑地都是為台灣的未來做了大家認為的努力，「我相信有這樣的大家，之後的臺灣會更好」，也笑說「起碼現在的我可以先不用擔心下次回家會不會發現門打不開的問題。」

看到貼文後，其他網友紛紛大讚原PO爸媽，「有理性的爸媽，不過這才是真正的民主自由，無論誰當選，都希望台灣會更好」、「要是每個人都能和你爸媽一樣就好了，我支持蔡英文，但我也很同意這句話」、「你爸媽真的很棒，這才是民主吧」、「我覺得妳爸媽很棒欸！我家長輩就沒這種風骨。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
割陰分屍魔高智商、超淡定！棄手機斷行蹤「裝死」　假好心回警：
韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應了！
國民黨青壯派威脅集體退黨！要求15日中常會全程直播「准辭吳敦
不覺得民進黨很好！挺英律師曝「投蔡英文原因」網共鳴：是不想選
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

快訊／強度升級冷氣團越晚越凍　最冷時段「2地區」探10°C、高山可能下雪

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

《光年之外》《句號》《差不多姑娘》 鄧紫棋LIVE超穩再現鐵肺實力

一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

快訊／強度升級冷氣團越晚越凍　最冷時段「2地區」探10°C、高山可能下雪

戰神GT-R敞篷版橫空出世？日本大學生展現超強「魔改」功力

台南綠營立委全壘打　林俊憲謝票以謙卑感恩心情答謝選民

吳斯懷拒辭職：若我辭去不分區　國家就沒有軍系立委了

日職／郭俊麟傷勢困擾遭釋出　渡邊久信很苦惱

25歲華裔女遭割陰分屍　大馬霹靂州校方驚訝

選舉過後情緒失落拉不回來？諮商心理師「3點建議」助恢復能量

圓胖三花飯後還餓！　推出「XL便當」奶音求媽：一盒就好

一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

請全台吃雞排　網友神隱竟成「雞排總經理」…臉書個版怒嗆：沒有啦X！

社會氛圍變了！　台研院揭「韓國瑜敗選」六大原因

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

李富城不做氣象　嘆是年輕人天下

賀林國慶當選縣民！小商人豪發150片雞排

熊貓外送員罷工！砍薪30%...怒「貼錢送餐」

2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波更強

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

投票完晚上變天！明起低溫探14度

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

更多熱門

相關新聞

擊敗顏寬恒！陳柏惟勝選幕後大功臣是他

擊敗顏寬恒！陳柏惟勝選幕後大功臣是他

台中市立委第二選區由「3Q哥」陳柏惟以5千多票差距險勝顏寬恒，完成外人眼中不可能的任務。一個從高雄空降至台中的「網紅」，為何能從稱霸台中海線多年的顏家手中贏得這次勝利？有地方人士透露，2020大選陳柏惟能夠取得成功，幕後的神祕推手就是與顏寬恒對決2次皆輸的台中民進黨市議員陳世凱！

林宜瑾未來不分黨派為地方打拼

林宜瑾未來不分黨派為地方打拼

祭品文承諾做不到！管媽建議黃昭順：請大家喝蓮子湯

祭品文承諾做不到！管媽建議黃昭順：請大家喝蓮子湯

謝龍介陪同童小芸謝票

謝龍介陪同童小芸謝票

黃昭順敗選網等「跳蓮池潭」　劉世芳說話了！

黃昭順敗選網等「跳蓮池潭」　劉世芳說話了！

關鍵字：

2020大選總統蔡英文韓粉韓國瑜民主Dcard

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

國民黨青壯派出動！逼吳敦義、吳斯懷無條件請辭

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面