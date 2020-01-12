跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

▲老爺爺跑錯投票所，背後故事讓原PO心疼。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「投票之餘，也請多關心家中長輩」，有男網友在《Dcard》發文，說他投票的時候，看到一個8、90多歲的爺爺搞錯投票地點，但投票所工作人員太忙沒辦法處理，爺爺只能在旁邊無助地四處張望。原PO出手相助，也得知老爺爺的故事，讓他相當心疼，「不要忘了他們曾經是如何耐心的撫育你成人。」

原PO在11日發文，文中表示，當時他看到老爺爺在旁邊無助的四處張望，就走過去跟老人家說「等我投完票，我再載你去你的投票所」，一句話讓爺爺眼角泛淚，原PO也忍不住鼻酸。男網友說，後來在車上，老爺爺一直跟他道歉跟道謝。

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接著兩人就小聊了一下，爺爺透露家裡的年輕人都在外縣市，前幾年老婆過世後，他就自己一個人住台中，孩子不怎麼常回來。老爺爺說，以前投票有老婆陪不會走錯，這次只有他一個人，年紀大了、記憶力也不好，不知道怎麼辦，沒想到跟著人群走，走著走著就進了錯的投票所。

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▲原PO看到爺爺無助的樣子，便載對方到正確的投票所。（示意圖／記者唐詠絮攝）

原PO送老人家到投票所後，等對方投完票再將人送回家，看著爺爺在門口不停地說著感謝，他就趕緊叫對方進屋，爺也堅持要目送原PO，讓他相當不捨、心疼，事後忍不住把事情貼上網，希望年輕人投票之餘，多關心家中長輩，「當你覺得照顧年紀大的長輩時很麻煩，不要忘了他們曾經是如何耐心的撫育你成人。」

貼文讓不少人紛紛鼻酸，「謝謝你，你的心很帥」、「看完想哭～你真的好棒」、「超棒的，今日最暖」、「忍不住落淚了！謝謝你讓這個世界更溫暖美好」、「謝謝你，你真的很棒！很多投票所的位置及地點對於老人真的很不好，希望未來能改善這個問題」、「不管投票給誰，生活中都別忘記愛與包容的真正台灣價值。」

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