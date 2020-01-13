「人生最後一程，換我們守護您們…」　黑鷹殉職將士移柩啟靈影片曝光

記者袁茵／綜合報導

黑鷹墜機事件造成8名將士不幸殉職，為表彰參謀總長沈一鳴等8名罹難將士，國防部於13日、14日規畫「移柩暨啟靈」。殉職將士晚間5點從三總移柩，沿路不少民眾手拿小國旗致意，總統蔡英文及國防部長嚴德發也親自在國防部大門前等待車隊致意。國防部13日晚間將車隊影片上傳至臉書，片尾放上8名將士照片，畫面令人鼻酸。

「謝謝您們用一生守護我們，讓我們享有民主自由的生活方式。」國防部13日晚間在臉書粉專放上2分26秒影片，一旁寫著「您們是我們永遠的驕傲，國家的英雄，我們將永遠以你們為榮！謝謝您們，謝謝…人生的最後一程，就換我們守護您們！謝謝國人與我們一起送別八位將士，你們就是國軍最強的依靠、最堅實的靠山！謝謝！」

▲國防部PO黑鷹殉職將士移柩影片。（圖／翻攝自國防部發言人臉書粉專）

影片顯示，除了站在國防部前面的蔡英文、嚴德發之外，道路旁站有許多民眾，有人高舉國旗，也有人手持「戰士辛苦了」牌子，向8名殉職將士敬禮。最後畫面出現8名殉職將士的照片和名字，分別是沈一鳴、韓正宏、于親文、洪鴻鈞、葉建儀、黃聖航、劉鎮富、許鴻彬。

國防部這支影片上傳僅17分鐘，就吸引了1.1萬人觀看，網友們表示，「謝謝您們，謝謝！剩下的交給我們吧！」、「 守護這片土地的路上不孤單，有我有你」、「願總長跟長官們一路好走」、「感謝長官一生的奉獻，台灣有您真好，未完成的意志，我們為您守護」、「心痛，軍魂永在，敬禮」。