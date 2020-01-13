為了「永安區公所日曆」奔波30公里　87歲翁累壞了！警熱心載一程

▲葉姓老翁站在公車站牌向路過巡邏員警招手示意，經員警了解發現因等不到公車到永安區公所，於是就載他一程，才順利索取到日曆。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄新興區一名葉姓老翁，日前獨自一人前往永安只為了索取一本日曆。搭捷運到岡山再轉公車到彌陀，因等不到前往永安的公車，幸好遇到分駐所警員巡邏發現載他一程，幾經波折才順利拿到得來不易的日曆。

高雄新興區一名87歲葉姓老翁因去年友人送他一本永安區公所製作的日曆，很喜歡內頁的生活智慧小語，剛好家中的日曆也用完了，於是特地打電話到永安區公所索取。隔日一早便從住家出門搭捷運前往岡山，再搭乘公車去彌陀區，但長途搭車讓他有點疲憊。休息片刻後再度於站牌下等候，無奈一直等不到往永安的公車，剛好看到岡山分局彌陀分駐所警員蔡岳廷、馬琬婷巡邏經過，葉翁站在公車站牌向員警招手示意，經警方上前了解就載他一程，才順利到達永安。

▲葉姓老翁站在公車站牌向路過巡邏員警招手示意，經員警了解發現因等不到公車到永安區公所，於是就載他一程，才順利索取到日曆。（圖／記者翁進忠翻攝）

永安區公所表示，對於葉姓老翁的精神感到十分佩服，並送給他兩本新的日曆還留下了聯絡方式，日後有需要打一通電話，就會將日曆郵寄給葉翁，不用再大老遠從30公里外的住處來回往返，葉翁返家後特地打電給彌陀分駐所，很感謝員警能在他手足無措時如此暖心的協助，才能順利拿到新日曆。

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