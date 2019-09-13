騎車講電話遭後方「叭」一聲！騎士下車理論爆肢體衝突

記者洪靖宜／高雄報導

只因為被按一聲喇叭，雙方火爆引起肢體糾紛！事情發生在高雄永安區，警方12日接獲民眾報案立即前往了解，原來一名機車騎士騎車時左手拿手機講電話，只剩右手騎車，導致車輛蛇行遭到後方另一名機車騎士按喇叭，就因為這聲喇叭，雙方下車理論。

▲行車紀錄器拍下前方機車騎士手持手機。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲機車騎士左右偏移。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方獲報到場處理後了解形況，原來是一名26歲的黃姓機車騎士，停完紅燈準備向前行進時，右前方一台高姓機車騎士左手持手機聽電話，且路徑左右偏移，相當危險，因此按了喇叭警示，沒想到卻引來他的不滿，兩人隨即停車理論，過程中黃男用手回撥高男機車右側後視鏡，這讓高男更不開心，動手拉扯黃男右手臂，造成有紅腫現象。

隨後警方將雙方帶回永安分駐所，經黃男提供機車行車紀錄影像釐清案情，兩邊情緒穩定後也都認為情節輕微，並由高男向黃男道歉，當下自行和解。

而高男在騎乘機車行駛道路時，以手持方式使用行動電話，有礙駕駛安全行為，警方將依據道路交通安全處罰條例第31條之1第2項掣單逕行舉發，並呼籲道路用路人，汽機車駕駛人於行駛道路，禁止使用手持式行動電話進行撥接、通話或數據通訊；違反規定，分別處新臺幣3000元及1000元罰鍰。

▲警方到場處理，黃姓機車騎士表示自己遭拉扯。（圖／記者洪靖宜翻攝）