大園警市場旁辦金融機構防搶演練　逼真演技嚇到買菜婆媽

▲警方舉辦金融機構防搶演練，歹徒持槍進入。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園大園警分局為因年關將近，乃加強金融業者對強盜、搶奪案件的應變能力，13日進行金融機構防搶演練，由於演練的銀行就在熱鬧的大園市場旁邊，不少買菜經過的婆婆媽媽們，都被員警逼真的演技嚇了一大跳。

▲▼警鈴大作後嚇得歹徒連錢都不拿倉皇逃出，仍被聞訊趕來員警逮捕。（圖／大園警分局提供）

防搶演練是模擬2名歹徒騎乘一輛機車，於銀行外觀察內部情形，趁民眾較少且行員疏於防範之際，迅速闖入對空鳴槍並喝令行員交出現金，行員假裝聽從將鈔票丟出以爭取時間，同時趁機按下警鈴報警。

▲警方逼真的防搶演練，不但嚇到買婆媽也讓民眾駐足圍觀。（圖／大園警分局提供）

歹徒聽到警鈴大響後倉皇逃逸，連地上的錢都來不及撿走，據報的大園派出所員警趕到，立即衝上前將其中一名歹徒手中的槍枝奪下並制伏，另一名歹徒雖騎車逃逸，但仍被線上警網圍捕攔截，2名嫌犯雙雙落網。由於演練過程逼真，吸引不少市場買菜民眾圍觀，有行員說，好逼真！一度嚇到忘了這只是演練。

分局長郭森永表示，農曆年節將近，民眾提領大量現鈔需求增加，各金融機構易遭歹徒覬覦而發生強盜、搶奪等犯罪。此次辦理防搶演練，除提升銀行行員應變能力，達到預防犯罪宣導的效果，他也提醒民眾，提領大筆現金時應結伴同行，也可以聯繫警察協助護送現金。

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