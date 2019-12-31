大選賭盤公開以現金對賭　花蓮查獲5件9人涉案

▲查獲的大選賭盤，以大選結果為賭注許以價金對賭，在菜市場公共場所公開現金對賭。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將於2020年1月11日投票，花蓮縣警察局為避免賭盤影響大選結果，於12月24日至30日與全國同步執行查緝賭博專案，共計查獲各類賭博10件46人，其中以總統大選選舉結果對賭之賭盤5件9人、六合彩賭博2件3人、民宅聚賭1件24人，成果豐碩。



查獲的大選選情選舉賭盤，係以大選結果為賭注許以價金對賭，並在菜市場公共場所公開現金對賭，及手機通訊軟體上以文字訊息開盤對賭，嚴重危害選舉公平性，經花蓮縣警察局強力打擊移送偵辦。

年節將近，六合彩賭博也蠢蠢欲動，員警持搜索票查緝2件，查扣現金賭資4萬餘元及簽單、傳真機、手機LINE訊息截圖等證物。另在市場旁民宅有民眾開設賭場，吸引買菜民眾聚賭之職業賭博場所，該場所並裝設監視系統躲避查緝，專案人員持搜索票前往查緝，起出麻將、撲克牌等賭具，2名主持人依刑法聚眾賭博罪移送，22名賭客依社會秩序維護法裁處。



警政署陳家欽署長於8月間至花蓮縣督導查賄制暴工作，指出花蓮縣將近33萬人口，亦有近27萬公民數，依據特殊人口結構，選情相當激烈。

花蓮縣警察局長林樹徽宣示，強力維護花蓮縣治安及淨化選風的決心堅如鋼鐵，並將秉持「行政中立、依法行政」原則，打擊選舉賭盤、賄選、暴力及網路假訊息等不法情事絕不鬆手，順利完成本次選舉治安維護工作。

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