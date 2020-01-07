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社會 社會焦點 保障人權

中市防搶演練員警大演「穿越劇」！　貴妃太監搶銀行超吸睛

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記者白珈陽／台中報導

農曆春節年假將至，台中市各轄區警局陸續於年節前與金融機構配合，執行防搶演練。台中市第四警分局為加深民眾印象，日前與台灣銀行黎明分行配合，員警大演「穿越劇」，扮演身著貴妃、太監等服飾的搶匪進到銀行內搶劫。宣傳片中配樂磅礡，而扮演貴妃的男員警卻婀娜多姿，帶著小太監進到他們口中的「錢莊」行搶，最後被刑警圍捕制伏，種種反差效果讓民眾看得哈哈大笑，十分吸睛，也達到宣傳效果。

▲台中市第四警分局3日進行防搶演練，大演「穿越劇」戲碼。（圖／讀者提供）

▲台中市第四警分局3日進行防搶演練，大演「穿越劇」戲碼。（圖／讀者提供）

台中市政府警察局第四分局表示，因應春節將至，金融機構現金交易頻繁且眾多，極易引起歹徒覬覦，為提升國內金融機構員工臨場應變技巧及宣導防搶觀念，3日在台灣銀行黎明分行，舉辦重要節日工作安全維護金融機構防搶演練，為使演練更加吸睛，第四分局加入時下火熱的穿越劇情「娘娘缺銀兩，竟然搶銀行！」的橋段，吸引不少圍觀民眾。

▲演練情境逼真，員警圍捕將「貴妃」及「太監」制伏。

▲演練情境逼真，員警圍捕將「貴妃」及「太監」制伏。

演練全程使用空包彈，場面震撼，現場另安排歹徒反鎖車內與警方對峙，並在警方喊話後，更直接實施破窗行動壓制歹徒，宛如真實情節上演，讓現場圍觀民眾直呼過癮，更是讚賞警察用心良苦，也提升了宣導效果。

▲員警破窗行動壓制歹徒，宛如真實情節上演。

▲員警破窗行動壓制歹徒，宛如真實情節上演。

第四分局分局長吳耀南指出，因春節期間常有民眾會至金融機構提領大筆現金，容易遭有心人士覬覦，舉辦防搶演練可提升銀行行員應變作為、強化員警攔截圍捕能力、加強民眾自我防護觀念，另外也呼籲民眾需要提領大筆現金時，可向警方申請協助護鈔，以保護自己生命財產安全。

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