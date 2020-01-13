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理髮店發693萬年終！　員工父母也有288萬「孝心獎」...網：還有招人嗎

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▲西安理髮店老闆賀永峰不但發給員工年終，連員工父母都有。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲西安理髮店老闆賀永峰不但發給員工年終，連員工父母都有。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

發年終的季節又到了，幾家歡樂幾家愁！西安一家理髮店老闆為了體恤員工，不但拿出154萬元人民幣（約693萬元新台幣）年終發給員工，更準備了64萬人民幣（約288萬元新台幣）』「孝心獎」發給員工父母。

綜合陸媒報導，37歲的賀永峰是西安魔方美容美髮運營總監，從2002年開始從事美髮已18年，「那時大概14歲，初中剛畢業，家裡條件一直不好，印象中一年到頭都吃不上幾次肉，後來就輟學了」。

▲西安理髮店老闆賀永峰不但發給員工年終，連員工父母都有。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

如今已有14間分店的賀永峰表示，從2016年開始設置「孝心獎」，讓父母可以感受到員工努力工作，員工也可以沒有後顧之憂。造型師任飛指出，去年孝心獎拿了1萬多元人民幣（約4.5萬元新台幣），今年拿了2萬多元人民幣（約9萬多元新台幣）。

2019年的年會上，賀永峰公司130多名員工和他們的父母歡聚一堂，在酒店參佳主題為「你是幸福的，我就是快樂的」年終總結會，現場給員工父母發孝心獎近50萬元人民幣，給員工發的年終獎共91萬元人民幣。雖然有人質疑是炒作，但賀永峰表示，「只要公司還在，就會持續發下去」。

▲西安理髮店老闆賀永峰不但發給員工年終，連員工父母都有。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

相比2019年，今年約90%人都沒變動，賀永峰決定不辦年會，但錢省下來讓員工和父母實際受益，今年發給員工父母的「孝心獎」共64萬元人民幣元，90%的員工父母都有，從2、300百元到3萬多元人民幣不等，員工年終獎共154萬元人民幣。

賀永峰透露，「現在共14家店，共約110名員工，最少的也有2000元人民幣（約9000元新台幣）年終獎，最多的有12.6萬元人民幣（56萬7千元新台幣）」，另外孝心獎是直接轉到父母的帳號裡，之後會細化獎項持續發放。

許多網友紛紛羨慕的留言，「很好的店。我也想去學習一下」、「我也需要這樣的老闆」、「理髮店本來人員流動大 這樣會使員工流動減少」、「這可太賺錢了吧」、「別人家的老闆」、「孝心獎真的很棒了……」、「還有招人嗎」。

▲西安理髮店老闆賀永峰不但發給員工年終，連員工父母都有。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

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