　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女韓粉嗆小燈泡媽「她還有2小孩XXX」　1.2萬留言灌爆臉書：惡人自有天收

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼呂秋遠律師呼籲網友「不要贏賭又贏話」，卻有網友不滿小燈泡媽媽當選，嗆「她還有2個小孩可以砍 」 。（圖／翻攝自呂秋遠律師臉書）

▲網友不滿小燈泡媽媽當選，嗆「她還有2個小孩... 」 。（圖／翻攝自呂秋遠律師臉書）

記者陳以昇／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜參選2020年選舉失利，大輸265萬票，律師呂秋遠也在臉書寫下感言，強調對敗選的韓粉們不要口出惡言「不要贏賭又贏話」，但卻有網友貼了一張截圖，有另一女韓粉嗆「沒關係，她（小燈泡媽媽）還有兩個小孩...（意指不利）」，律師急忙在底下留言「不要跟生病的人太過計較啦！」由於事涉人身安全恐嚇，北市警方已介入調查。

▼呂秋遠律師呼籲網友「不要贏賭又贏話」。（圖／翻攝自呂秋遠律師臉書）

▲▼呂秋遠律師呼籲網友「不要贏賭又贏話」，卻有網友不滿小燈泡媽媽當選，嗆「她還有2個小孩可以砍 」 。（圖／翻攝自呂秋遠律師臉書）

11日晚間總統大選開票結束，蔡英文總統以超越韓國瑜265萬票當選總統，律師呂秋遠也在臉書貼文，要網友理性「不要贏賭又贏話」，強調「不用去刺激那些人，買雞排請客也就算了，有些說要去自殺的，不要在那邊鼓勵人家履行承諾，這很沒有意義。」

但卻有網友貼了一張截圖，另一名女韓粉在韓國瑜敗選後，憤恨不平寫道「愚天，大港，淋常左這些爛咖都能上，誰再說舉頭三尺有什麼死人骨頭」，後來得知小燈泡媽媽王婉諭也代表時代力量選上不分區立委，先罵了「幹」，隨後嗆聲說「沒關係，她（小燈泡媽媽）還有兩個...」

這張截圖引發其他網友不滿，撻伐聲不斷，女韓粉臉書還被肉搜，遭1.2萬人灌爆留言，呂律師在截圖底下安慰網友「那就是你為什麼活得比他好的原因啊！不要跟生病的人太過計較啦！」目前北市警方已介入調查。

點我超越韓國愉快體驗
 

ET快訊
韓粉嗆小燈泡媽「她還有2小孩...」　1.2萬網友氣炸灌爆臉
割陰分屍魔起底！15年前曾犯基隆搶案…18秒內潛地下室刀抵人
大馬大師賽／戴資穎不敵陳雨菲遭直落二　今年首站奪下亞軍
割陰分屍魔「提屍袋」從5樓逃逸！殺蟲劑味瀰漫屋內　警5天前曾
開票完「3大疑問、4大擔心」　洛杉基：韓粉是否和我一樣睡不著
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女韓粉嗆小燈泡媽「她還有2小孩XXX」　1.2萬留言灌爆臉書：惡人自有天收

割陰分屍魔「凶狠背景曝」！15年前曾犯基隆搶案…18秒內潛地下室刀抵人妻脖

割陰分屍魔「提屍體袋」從5樓逃逸！殺蟲劑味瀰漫屋內　警5天前曾遇過兇嫌

濃霧中獨留機車...他跳下「陽明山馬槽橋」亡！遺體待運上橋　家屬焦急等待

變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

騎士擦撞違停貨車遭夾擊！爬起頭昏險被後車擊落...網驚：神閃

爸爸心導管手術中…兒怒控新北議員「帶人闖手術室」！他百字PO文回應了

快訊／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下！當場慘死…警急將遺體搬上路面

萬華女華僑照片曝光！慘遭分屍棄置基隆山區　男鄰居示愛後離奇失蹤

尋人啟事換來4屍袋…萬華女遭斷四肢棄山區「鄰男也失蹤」　表哥貼文曝光

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

女韓粉嗆小燈泡媽「她還有2小孩XXX」　1.2萬留言灌爆臉書：惡人自有天收

割陰分屍魔「凶狠背景曝」！15年前曾犯基隆搶案…18秒內潛地下室刀抵人妻脖

割陰分屍魔「提屍體袋」從5樓逃逸！殺蟲劑味瀰漫屋內　警5天前曾遇過兇嫌

濃霧中獨留機車...他跳下「陽明山馬槽橋」亡！遺體待運上橋　家屬焦急等待

變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

騎士擦撞違停貨車遭夾擊！爬起頭昏險被後車擊落...網驚：神閃

爸爸心導管手術中…兒怒控新北議員「帶人闖手術室」！他百字PO文回應了

快訊／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下！當場慘死…警急將遺體搬上路面

萬華女華僑照片曝光！慘遭分屍棄置基隆山區　男鄰居示愛後離奇失蹤

尋人啟事換來4屍袋…萬華女遭斷四肢棄山區「鄰男也失蹤」　表哥貼文曝光

AB6IX應景伸手討紅包！李大輝成年耍性感...開大腿撫摸完尖叫

韓國瑜「沒選上考慮搖飲料」！常美冰店「林北很開心」：歡迎加入涼水界

克莉絲汀史都華新身份又帥又辣　曝光超嚴格減肥菜單，紅肉奶油都不吃

藍鈞天小時候「紅包拿2份」　全被媽收走…細數竟有百萬以上

中職／統一去年傷兵太多 　今年與成大合作提升醫療照顧

塞克斯頓25分貢獻　騎士守住17分領先爆冷客場擊敗金塊

女韓粉嗆小燈泡媽「她還有2小孩XXX」　1.2萬留言灌爆臉書：惡人自有天收

詹惟中選前估「韓國瑜贏60萬票」選後這麼說！ 網狂洗版：最佳反指標

中職／潘威倫扛開幕戰先發拚150勝　餅總：看好吃局數

選後新台幣怎麼走？　匯銀人士研判漲勢可能稍作歇息

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

變態割陰分屍兇嫌曝光！警方發布專刊全力緝捕

爸爸心導管手術中！兒怒控新北議員竟帶人闖手術室

他跳下「陽明山馬槽橋」亡　遺體待運上橋

割陰分屍魔從5樓逃逸　殺蟲劑味瀰漫屋內

女華僑遭分屍！「四肢切除」棄屍山區

分屍案棄屍地點曝！居民驚：附近很多人運動

國2生騎車載女同學遭貨車擦撞！14歲的她吐血命危

大馬女華僑失蹤多日　竟遭分屍棄置基隆山區

忠犬護主擋車劫撞死　破例！開警車送遺體返家

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

女華僑四肢遭砍斷棄屍　表哥貼尋人迎來噩耗

BMW大5台中試車！逆向撞機車　20歲男女亡

更多熱門

相關新聞

大選完「蔡阿嘎影片」被譙　網挺：剛好而已

大選完「蔡阿嘎影片」被譙　網挺：剛好而已

2020總統大選國民黨候選人韓國瑜宣布落選後，YouTuber蔡阿嘎立刻更新一支影片，2分多鐘的影片模擬「鋼鐵韓粉」在選戰過後可能出現的反應，雖然影片最後強調是開玩笑的，不過有網友質疑：「選完了還要嘲諷輸家，是嫌選前族群分化的不夠深嗎？」引起正反兩派網友議論。

開票完3大疑問　洛杉基：韓粉是否擔心中華民國到盡頭

開票完3大疑問　洛杉基：韓粉是否擔心中華民國到盡頭

陳亭妃以逼近70％奪下區域立委得票率冠軍

陳亭妃以逼近70％奪下區域立委得票率冠軍

韓國瑜高雄「1年失28萬票」他：教訓

韓國瑜高雄「1年失28萬票」他：教訓

BBC記者「刺激提問」蔡英文　她愣住了

BBC記者「刺激提問」蔡英文　她愣住了

關鍵字：

2020韓粉呂秋遠小燈泡媽媽

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面