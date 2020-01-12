女韓粉嗆小燈泡媽「她還有2小孩XXX」　1.2萬留言灌爆臉書：惡人自有天收

▲網友不滿小燈泡媽媽當選，嗆「她還有2個小孩... 」 。（圖／翻攝自呂秋遠律師臉書）

記者陳以昇／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜參選2020年選舉失利，大輸265萬票，律師呂秋遠也在臉書寫下感言，強調對敗選的韓粉們不要口出惡言「不要贏賭又贏話」，但卻有網友貼了一張截圖，有另一女韓粉嗆「沒關係，她（小燈泡媽媽）還有兩個小孩...（意指不利）」，律師急忙在底下留言「不要跟生病的人太過計較啦！」由於事涉人身安全恐嚇，北市警方已介入調查。

▼呂秋遠律師呼籲網友「不要贏賭又贏話」。（圖／翻攝自呂秋遠律師臉書）

11日晚間總統大選開票結束，蔡英文總統以超越韓國瑜265萬票當選總統，律師呂秋遠也在臉書貼文，要網友理性「不要贏賭又贏話」，強調「不用去刺激那些人，買雞排請客也就算了，有些說要去自殺的，不要在那邊鼓勵人家履行承諾，這很沒有意義。」

但卻有網友貼了一張截圖，另一名女韓粉在韓國瑜敗選後，憤恨不平寫道「愚天，大港，淋常左這些爛咖都能上，誰再說舉頭三尺有什麼死人骨頭」，後來得知小燈泡媽媽王婉諭也代表時代力量選上不分區立委，先罵了「幹」，隨後嗆聲說「沒關係，她（小燈泡媽媽）還有兩個...」

這張截圖引發其他網友不滿，撻伐聲不斷，女韓粉臉書還被肉搜，遭1.2萬人灌爆留言，呂律師在截圖底下安慰網友「那就是你為什麼活得比他好的原因啊！不要跟生病的人太過計較啦！」目前北市警方已介入調查。

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