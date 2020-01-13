國事、社會事都塵埃落定　台灣三星看好選後買氣成長

▲台灣三星副總經理陳啟蒙。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

農曆年將近，再加上上週六（1/11）剛結束了台灣總統大選，雖然選後結果幾家歡樂幾家愁，不過台灣三星卻相當看好選後、年前的銷售買氣。

「買氣會隨著選舉結束後陸續歸隊！」台灣三星副總經理陳啟蒙打趣地指出，因為近期「國事、社會事都完成了」，大家的心情都開始舒緩下來，再加上年前消費者的消費動能都相當高，因此相當看好選後的這波銷售。

另一方面，台灣三星今（13）日也正式在台灣推出了Galaxy Note Lite手機，不過在CES同時亮相的S10 Lite機種卻沒有同步在台銷售；對此，陳啟蒙解釋，經過內部的考量後決定，現在在台灣沒有S10 Lite的上市計劃。

原因在於，S系列的下一代機種將會在2月時中旬時發布，台灣三星考量到如果此時在台灣上市S10 Lite，可能會讓消費者產生混淆，因此並沒有S10 Lite機種的銷售計畫，會以最新機種銷售為主。

至於會推出Note 10 Lite機種，這是因為與下一代的Note系列手機的推出時程上較不衝突，而且台灣的「Noter」相當多，S Pen功能具有一定的吸引力，因此決定此次僅會推出Note 10 Lite機種。

不過這次推出的機種也讓人好奇，「Lite」是過去沒有的手機機種定位，為什麼三星會推出這樣的機款？對此，陳啟蒙也解釋，內部有發現，旗艦手機的消費者分為兩種，一是超旗艦消費者，二則是輕旗艦消費者。

以前的產品線無法一次滿足所有的消費者需求，再加上近年來旗艦產品的售價越來越高，對於輕旗艦消費者來說勢必會有購買上的考量，因此推出輕旗艦的機種，會是不錯的消費選擇。