Galaxy S10 Lite價格無預警被曝　6.7吋大螢幕要價不到2.3萬

▲Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite價格無預警被曝光。（圖／取自Slashleaks）

記者邱倢芯／綜合報導

三星Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite的相關傳言越來越多，且相關產品資訊越來越明朗，綜合外電報導指出，稍早有一家斯洛伐克線上通路不小心曝光了這兩款手機的價格，擁有6.7吋AMOLIED螢幕的Galaxy S10 Lite售價僅約669歐元（約台幣22,500元）；而Galaxy Note 10 Lite也只要609歐元（台幣約為20,500元）。

根據外電報導指出，Galaxy S10 Lite在某些市場上將會更名為Galaxy A91，將以669歐元的價格上市銷售。Galaxy S10 Lite將會比平價版的Galaxy S10e（台灣售價24,900元起）來得便宜。Galaxy S10 Lite將會配備6.7吋AMOLIED螢幕，並搭載高通S855系統單晶片，並內載8+128GB容量，並搭配4,500 mAh電池，可支援45 W快速充電。

而Galaxy Note 10 Lite在部分市場中將會改名為Galaxy A81，將以609歐元價格進行銷售，今年所推出的Galaxy Note 10的售價為為959歐元（台灣售價為31,900元起），Galaxy Note 10 Lite的價格直接少了1萬多元。外界認為，Galaxy Note 10 Lite一樣會搭載S-Pen手寫筆，一樣配有8+128GB容量，並搭載高通730/735 SoC。