10米巨型動態影像櫥窗！茶博館走入桃園機場　合照可免費參觀

▲10米巨型動態影像櫥窗！茶博館走入桃園機場，合照可免票參觀茶博館。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市文化局所屬「坪林茶業博物館」首次跨越博物館界限，將展覽帶到桃園機場第二航廈展出，首創長達10米的巨型動態影像櫥窗，讓古老茶文化鮮活起來，即日起至2月2日在現場合影即可免票參觀茶博館，參觀打卡還能抽台北大阪來回機票。

桃園機場是國際旅客對台灣的第一印象，而茶博館以行動博物館概念，展出台灣茶歷史、製茶工藝、特色茗茶、奉茶風俗等內容，藉由時間與空間的設計建構，呈現茶文化珍貴資產，感受台灣最美的人文風景，展期至2月21日止。

請繼續往下閱讀...

▲茶博館以「行動博物館」概念，展出台灣茶歷史、製茶工藝、特色茗茶、奉茶風俗等內容。（圖／新北市文化局提供）

新北市政府文化局表示，此次展出運用數位多媒體技術，在桃園國際機場第二航廈入境大廳首創2座10公尺巨型動態影像櫥窗，結合科技與藝術詩意的詮釋，用當代創意前衛手法，呈現出令人耳目一新的入境體驗。

即日起至2月2日只要持「台灣之窗」任一處合影照片，就能免票參觀茶博館；而實際走訪茶博館按讚打卡，還能參加抽獎，獎項包含台北大阪來回雙人機票、茶具組、禮盒等，邀請民眾體驗台灣茶鄉之美。

▲只要持「台灣之窗」任一處合影照片，就能免票參觀茶博館。（圖／新北市文化局提供）