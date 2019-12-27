桃機觀景台再出發！12/28啟用　「看海看飛機」一次滿足

▲桃機觀景台12/28啟用。（圖／桃機公司提供）



記者李宜秦／台北報導

桃園機場14日開放第二航廈南側5樓戶外觀景台，北側觀景台上層也將於明（28）日起試營運，天氣好時可眺望台灣海峽、竹圍漁港及彩虹橋，日間還可欣賞北跑道降落的航機。另北側5樓「天空之城」商場也趕在年底前試營運，部分餐廳還可邊用餐邊觀賞飛機起降，還有藥妝店首度進駐桃機，滿足「吃、逛、玩」需求。

桃機公司表示，5樓「天空之城」，提供包括南洋、泰式、義式、日式等料理，進駐餐廳豐富，包括新加坡美食「328加東叻沙」、「Pizza Creafe客意」、泰式餐廳「大心」、日式拉麵「誠屋」與「旺德福快餐」、飲料「星巴克」，部分餐廳還可邊用餐邊近距離觀賞航機起降。

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另外天空之城也設置「7-11便利商店」，提供消費者全天候服務；「康是美」藥妝店則首次進駐桃園機場，慶祝開幕12月28日至1月5日還有各項優惠活動，滿足旅途中所需各項用品。

▲桃機觀景台12/28啟用。（圖／桃機公司提供）

北側觀景台與清潔維護完成後的南側觀景臺，均將於明日開放，開放時間為每日上午06：30至夜間22：30。提醒各位民眾，兩側觀景臺風大，請留意隨身物品，並避免配戴及使用帽子、傘具等，以免遭吹飛影響飛航安全。為維護觀賞品質，於人潮眾多時將採取人流管制措施。

桃機南側觀景台本月14日啟用後，引來大批民眾朝聖，不過卻因航警認為有飛安疑慮，觀景台因此拉起紅繩管制，引發民眾不滿。桃機公司針對規劃不周的地方加以檢討，明日再度開放參觀。