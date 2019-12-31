無人機跨年夜大鬧桃機　20航班盤旋「塞到中南部」…5000人受影響

▲桃園機場31日晚間發生無人機鬧場事件。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者柯振中／桃園報導

桃園機場31日晚間發生無人機亂入的事件，導致約20架班機受到影響，許多航班無法順利降落，轉降到高雄機場，目前還有超過20架飛機正在等候降落，目前桃機附近的空域發生嚴重的「塞機」情況，甚至塞到了中、南部的空域。

一班國泰航空的航班31日晚間7點降落在桃機時，意外發現有無人機闖入下滑道，立刻通報航管人員。桃機發現情況後，立刻要求所有航班停止降落，以維護飛航安全，同時通報航警局、桃園市警局。

警方趕往無人機出現的地點調查，目前仍未得到最新消息。據了解，由於不少航班無法降落，桃機上空出現「塞機」的情況，盤旋區域從原先的西南側空域不斷延伸，連中部、南部空域都有班機在盤旋，目前仍有20架飛機在等候恢復降落。

桃機說到，雖然班機無法降落，但起飛的航班沒有受到影響，班機仍在離場。桃機指出，受到這次無人機事件影響的轉降、回航航班共有12班，其中2航班回航、4航班轉降松山機場、6航班轉降小港機場，初估影響旅客人數超過5000人。詳細事發原因為何，仍待警方進一步釐清。桃機提醒，機場周邊嚴禁施放有礙飛航物體，以免危及飛安。

據了解，轉降高雄小港機場的6航班分別是：

捷星太平洋公司「日本大阪→桃園」的722班次班機；

華航「泰國曼谷→桃園」的832班次班機；



華航「中國大陸廣州→桃園」的522班次班機；



國泰「香→往桃園」的470班次班機；



泰航「南韓首爾→桃園」的635班次班機；



長榮「越南胡志明市→桃園」的396班次班機。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！