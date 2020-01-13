嘆落後15％都是假的　藍營認了：民調是準的「我錯了」

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2020總統大選期間，不斷抨擊對手製作假民調，並提早蓋牌民調，讓選戰氣氛緊張。不過，大選結果出爐，韓國瑜慘輸總統蔡英文265萬票，國民黨副發言人黃心華也在臉書上坦承，「民調是準的」，內部推測雙雙出錯。

黃心華表示，立委賴士葆在某次PK小組會議上提醒「民調就是民調」，如今，大選結果出爐讓他驚嘆「果然坊間的民調是準的」，「我錯了」。

黃心華指出，之前總以為落後15％以上都是假民調（每％是13.5萬，輸15％就是兩百多萬，心想哪有可能...），由於選前的民調數據很多，他看到的最後一份內部民調是輸XX％，但是「選擇」聽信其他公認準確的內部民調數據，因此，接受只輸5％～8％的綜合評斷。

黃心華認為，依據韓粉的凝聚力和青年族群的低投票率，只要輸個位數，「我們應該很有機會贏，在選前一週，我們內部還是相信勝負在幾十萬票之間，但我們的推測也雙雙出錯了。」

面對國民黨的大慘敗，黃心華還有很多想法，但選擇埋藏在心理，怕傷了自己人。他強調，國民黨其實大方向沒有錯，只是時不我予，面對40歲以下一面倒向綠營的未來，這是國民黨版的少子化危機，恐怕要有比所羅門王更高明的勇氣和智慧。