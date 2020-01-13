武漢新型冠狀病毒感染者「已治癒出院4例」！密切接觸者無發現病例

▲武漢衛生部門報告首例武漢肺炎死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢不明肺炎有最新進展了！武漢市衛生健康委員會1月12日發佈通報，「11日零時至24時，該市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，治癒出院4例，無新增死亡病例報告。」此外，大陸國家衛健委11日也宣佈將與世界衛生組織分享新型冠狀病毒基因排序。

武漢市衛生健康委員會1月12日發佈《武漢市衛健委關於當前我市肺炎疫情的情況通報》。截止目前，當地累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院6例，在治重症7例，死亡1例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察46人，尚在接受醫學觀察717人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

世界衛生組織（WHO）12日發文，大陸已分享新型冠狀病毒的完整基因序列，資料已上傳至「GISAID」（全球共用禽流感數據倡議組織）平台；全球的公共衛生組織、實驗室人員及研究員都可以取得相關資料。

據《香港01》報導，香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，已取得病毒的全部基因，欲料可以在數日至一星期內設計出新的PCR快速測試，測試病人是否為武漢新病毒，預計新測試只要3-4小時就可知道結果。

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