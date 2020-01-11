武漢肺炎已致1死亡！香港小二學生感染肺炎…校方：事前「沒有去大陸」

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢爆發不明肺炎，目前已經死亡1例，重症7例。截至10日，香港累計出現54宗懷疑個案，同時踏入冬季流感高峰期，疾病傳播情況令人關注。東涌天主教學校（小學部）公佈，一名二年級學生感染肺炎，事前沒有到過大陸；校方已將個案呈報衛生署，暫不用隔離患病學生就讀的班別。

據《香港01》報導，東涌天主教學校10日向家長發通告，發現一名學生感染肺炎。校方呼籲，家長如發現學生出現病徵，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛等，應留於家中休息及盡早求診。通告中又指，校方會加強注意校園清潔，包括於小息及午膳後以漂白水清洗課室外地方，放學後將以1比49漂白水清潔課室。

東涌南區議員王進洋表示，已向校方查詢及證實事件，「患病學生為一名二年級生，但暫時未清楚該學生的病情。」

據《央視》報導，截至2020年1月10日24時，大陸專家組已完成病原核酸檢測，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例。其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其餘患者病情穩定。所有密切接觸者739人，其中醫務人員419人，均已接受醫學觀察，沒有發現相關病例。

據了解，自2020年1月3日以來未發現新發病例。目前，未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。武漢市將繼續加強患者救治、流行病學調查，深入開展愛國衛生運動，做好防病知識普及，維護人民群眾身體健康。

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