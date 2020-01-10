港大教授：新型冠狀病毒與SARS、MERS同類　兩種現有藥物或許有效

▲武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸專家組9日宣佈「武漢不明肺炎」病原體屬新型冠狀病毒，病因仍有待查明，目前未公佈病毒的基因圖譜及排序。香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，SARS及MERS均已有相應治療方案，包括對SARS有效的蛋白酶抑制劑「Kaletra」，以及在狨猴測試證實對MERS有效的干擾素「Betaferon」，若不幸有病人確診，將以此兩種藥物為患病者進行臨床測試及治療。

據《香港01》報導，袁國勇解釋，由於過往發現由動物傳人的冠狀病毒，包括2003年的SARS，及2012年的中東呼吸綜合症（MERS）均屬beta（β）類冠狀病毒，推斷新病毒同屬beta。

他又指，由於蝙蝠帶有最多冠狀病毒，今次武漢病毒的傳播途徑應該同樣是由蝙幅傳給某種活野味動物，再傳至人類身上。

至於會否有針對新病毒的疫苗？袁國勇回答，研發新疫苗需要時間，病毒的表面抗原也通常會轉變，因此過往針對其他冠狀病毒如SARS的疫苗未必適用，新的疫苗需以月計、甚至以年計才可做到。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，根據大陸的資料，暫時未見病毒有人傳人的跡象，關鍵在於得知病人的感染途徑，例如有無人未曾到過涉事的華南海鮮市場已染病，或者有無醫護人員因照顧病人已染病等。

許樹昌又認為，今次疾病的嚴重性較2003年SARS低，「當年入院的病人有一半需吸氧氣，每4宗有1宗屬嚴重，全球整體死亡率為9.6%；而今次的肺炎情況雖然仍在發展中，但至今未有死亡個案，8日大陸也有8人已出院，相對而言嚴重性似乎較低。」

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