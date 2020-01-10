　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港大教授：新型冠狀病毒與SARS、MERS同類　兩種現有藥物或許有效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

▲武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸專家組9日宣佈「武漢不明肺炎」病原體屬新型冠狀病毒，病因仍有待查明，目前未公佈病毒的基因圖譜及排序。香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，SARS及MERS均已有相應治療方案，包括對SARS有效的蛋白酶抑制劑「Kaletra」，以及在狨猴測試證實對MERS有效的干擾素「Betaferon」，若不幸有病人確診，將以此兩種藥物為患病者進行臨床測試及治療。

據《香港01》報導，袁國勇解釋，由於過往發現由動物傳人的冠狀病毒，包括2003年的SARS，及2012年的中東呼吸綜合症（MERS）均屬beta（β）類冠狀病毒，推斷新病毒同屬beta。

他又指，由於蝙蝠帶有最多冠狀病毒，今次武漢病毒的傳播途徑應該同樣是由蝙幅傳給某種活野味動物，再傳至人類身上。

至於會否有針對新病毒的疫苗？袁國勇回答，研發新疫苗需要時間，病毒的表面抗原也通常會轉變，因此過往針對其他冠狀病毒如SARS的疫苗未必適用，新的疫苗需以月計、甚至以年計才可做到。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，根據大陸的資料，暫時未見病毒有人傳人的跡象，關鍵在於得知病人的感染途徑，例如有無人未曾到過涉事的華南海鮮市場已染病，或者有無醫護人員因照顧病人已染病等。

許樹昌又認為，今次疾病的嚴重性較2003年SARS低，「當年入院的病人有一半需吸氧氣，每4宗有1宗屬嚴重，全球整體死亡率為9.6%；而今次的肺炎情況雖然仍在發展中，但至今未有死亡個案，8日大陸也有8人已出院，相對而言嚴重性似乎較低。」

我該答應女友嗎？

ET快訊
謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀「我都不能把妹」！打包前妻
300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻：這些年輕人
麥當勞「2大夯品」降價了！2020商品價格調整表出爐
連勝文「你不用喜歡韓國瑜」　嘉義高鐵遇挺綠男表態：這次我們要
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／推出台胞返鄉優惠套票！深圳航空2020春運加班超2000班次

反送中致22%港人疑似憂鬱症、PTSD　罹病率類似「恐攻地區」

香港海洋公園申請「百億大翻新」救亡　將增設叢林探險項目吸客

鄭文傑「與家人斷絕一切關係」　還大家平靜「願來生再續前緣」

港大教授：新型冠狀病毒與SARS、MERS同類　兩種現有藥物或許有效

富二代結婚「炫富」只請4桌！沒龍蝦鮑魚賓客傻眼　富豪致詞曝暖心內幕

美報告指中國在新疆作為構成「違反人道罪」　耿爽回應：多反省自己

吃飯吞下「3公分異物」！女子8年後劇烈腹痛送醫…醫看X光嚇傻：游到肝了

工作結怨！他氣炸拿鐵鎚敲爆同事後腦杓...下秒跳樓輕生

花錢買防癌險！她確診乳腺癌「切除右乳」…保險公司一聽拒賠

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

亞太桌球錦標馬國選手心臟突停止台醫師選手神救援 緊急救一命

華聞快遞／推出台胞返鄉優惠套票！深圳航空2020春運加班超2000班次

反送中致22%港人疑似憂鬱症、PTSD　罹病率類似「恐攻地區」

香港海洋公園申請「百億大翻新」救亡　將增設叢林探險項目吸客

鄭文傑「與家人斷絕一切關係」　還大家平靜「願來生再續前緣」

港大教授：新型冠狀病毒與SARS、MERS同類　兩種現有藥物或許有效

富二代結婚「炫富」只請4桌！沒龍蝦鮑魚賓客傻眼　富豪致詞曝暖心內幕

美報告指中國在新疆作為構成「違反人道罪」　耿爽回應：多反省自己

吃飯吞下「3公分異物」！女子8年後劇烈腹痛送醫…醫看X光嚇傻：游到肝了

工作結怨！他氣炸拿鐵鎚敲爆同事後腦杓...下秒跳樓輕生

花錢買防癌險！她確診乳腺癌「切除右乳」…保險公司一聽拒賠

廖國棟拚6連霸平地原住民立委　生日不懈怠繼續掃街拜票

涉每票500賄選　屏東山地原民立委候選人2樁腳遭聲押

長中國中部參加全國手擲機飛行競賽　 林禹丞、林軒華勇奪甲等獎

Microsoft Teams將添增「對講機」功能　即按即說、不怕竊聽免受干擾

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀「我都不能把妹喔」！　打包前妻行李：永不見妳

北市最賣座社區在內湖　鄰居清一色「二師一姐」級人物

計程車直接輾過！路邊黃狗慘叫拖後腿爬行　脊椎斷裂終身癱瘓

魚屍綿延1公里！惡廠商偷排廢水　觀音富林溪「漁梯」死魚曝曬

春節後再迎228三天連假！澎、金、馬飛994航班　1/13早上9點開訂

徐佳瑩選前PO文提「9、2」慘被出征　何庭歡：只有1450才有言論自由嗎？

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

大陸熱門新聞

吞下「3公分異物」！她8年後腹痛送醫

3歲男童發高燒20天！竟是體溫計壞了

花錢買防癌險！她確診乳腺癌公司竟拒賠

富二代結婚只請4桌　富豪致詞曝暖心內幕

學長嗆丟臉　女孩1年跑4000km暴瘦照曝光

工作結怨！他拿鐵鎚敲爆同事後腦杓

員工聚餐被遺忘！他氣炸開堆高機撞公司

13歲男孩住院2天後亡…陳屍殯儀館4年

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

美報告指責中國人權狀況　北京反擊

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

情侶車廂纏綿！女孩猛嬌嗔　乘客：進去了…

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

更多熱門

相關新聞

台灣香港「兩個世界」震撼對比

台灣香港「兩個世界」震撼對比

2020總統大選投票日倒數2天，總統蔡英文1/6在臉書上發布的競選影片《大聲說話》，以台灣人的日常生活，搭配旁白講述香港面對一國兩制的紛亂現況，凸顯民主自由的得來不易。影片上線僅17分鐘網友就刷了千則留言，至今已累計6千多則留言、約150萬觀看次數。

「新型冠狀病毒」掀恐慌　港大教授：下周末是關鍵

「新型冠狀病毒」掀恐慌　港大教授：下周末是關鍵

武漢返台「發燒童」排除不明肺炎

武漢返台「發燒童」排除不明肺炎

武漢肺炎「新型冠狀病毒」　北京教授：人傳人可能性大！

武漢肺炎「新型冠狀病毒」　北京教授：人傳人可能性大！

武漢肺炎：藥物和疫苗研發或需數年！

武漢肺炎：藥物和疫苗研發或需數年！

關鍵字：

武漢不明肺炎新型冠狀病毒SARS香港

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

童星淪詐欺通緝犯　偷超商飯糰度日

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面