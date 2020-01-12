重返冬天「10°C低溫警報」發布！一周2波冷氣團急凍　台北也剩14°C

▲冷空氣升級大陸冷氣團，氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

升級大陸冷氣團！中央氣象局12日深夜10時發布「低溫特報」，受冷氣團影響，12、13日（下周一）兩天中部以北及東北部氣溫偏低，僅12至14度，尤其新竹、苗栗2縣市局部地區將出現10度以下低溫。白天北台灣整天仍偏冷，高溫不到20度，且清晨起降雨機率增加、有短暫雨，3000公尺以上高山有降雪機率。

大陸冷氣團持續影響，氣象局預報，入夜至13日清晨中部以北、宜蘭低溫僅12至14度，其中新竹、苗栗近山區局部地區低溫有機會下探至10度左右，其他地區低溫15至17度。白天北台灣整天仍偏冷，高溫僅17至19度，其他高溫約22至24度，早晚偏冷。已經針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，預估12晚至13日上午最冷。

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氣象局表示，13日清晨至傍晚，中部以北及宜蘭降雨機率增、有短暫雨，基隆北海岸也有局部較大雨勢發生機率，花東偶有局部短暫雨，南部雲量增多，若水氣及溫度條件配合，3000公尺以上高山有降雪機率。這波冷氣團將影響至15日（下周三）清晨，北台灣整天仍偏冷，高溫僅20度左右。

氣象局指出，未來一周將有2波冷空氣影響，第一波影響至15日（下周三）清晨，15日白天至16日（下周四）冷空氣減弱，天氣回溫、回穩，但17、18日（下周五、六）另一波冷空氣影響，北台灣又將轉冷變天，有局部短暫雨，其他地區早晚也偏冷。

天氣風險公司主播賴忠瑋也分析，這波冷空氣持續時間不長，預估13日清晨就是最強時候，北部市區有機會下探14度，同時有華南水氣報到，白天起中南部也有機會下雨，是典型的濕冷天氣型態，入夜後才會轉乾，高山地區不排除可以看到冰霰或霜雪。

賴忠瑋預估，14日以後各地僅剩清晨較涼，由北到南平地高溫都在20度以上。下一波冷空氣將在16、17日南下，不排除可以達到冷氣團等級，但水氣較少，降雨侷限在迎風面的東北部為主，體感上會較舒適一些。

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