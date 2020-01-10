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太陽露面！投票日好天氣高溫28°C　明晚變天「北、東轉濕冷」

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▲▼返鄉投票人潮。（圖／記者張凱喨攝）

▲明天就是投票日，許多民眾已準備返鄉投票。（圖／記者張凱喨攝）

記者李宜秦／台北報導

受東北季風減弱影響，今（10）日各地多雲到晴。中央氣象局表示，明日天氣也很穩定，白天高溫最高可達28度，但須注意早晚溫差大，夜間溫度最低約16度。到了明晚開始，北部有鋒面通過，周日到周一最冷，北部低溫約僅14度，白天高溫也不會超過20度，且這波冷空氣水氣多，全台各地都會有雨。

氣象局指出，今天各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區有零星短暫雨，東半部地區高溫約23至25度，西半部地區為25至27度，但由於西半部地區夜間輻射冷卻效應較明顯，日夜溫差大，各地夜裡清晨低溫普遍在16至19度，西半部局部區域14、15度低溫。

請繼續往下閱讀...

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨,親子。（圖／記者李毓康攝）

▲明晚開始北、東轉濕冷。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員劉沛騰表示，明日天氣狀況與今日類似，各地都有陽光露面，白天高溫可能更高，約可達26到28度，另需注意早晚溫差，夜間低溫約16到17度。

劉沛騰表示，明晚開始北部有鋒面通過，北台灣降雨機率增加，到了周日、周一最冷，雨勢也比較明顯，北、東高溫約在20度以下，清晨、夜間低溫最低則將下探14度。

劉沛騰提醒，這波冷空氣水氣多，加上周一華南地區還有水氣影響，估計周一中部以北、東半部都有雨，南部地區也會有局部雨勢。到周二後水氣減少，僅剩東半部有零星雨勢，各地恢復早晚較涼的天氣型態，整周都會是偏涼的天氣。

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