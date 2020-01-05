負債千萬傳訊「洩尋短意圖」！明道胞兄帶走妻兒後輕生　3遺體被發現還有餘溫

▲林男一家三口在內湖山區上吊身亡，葬儀業者正移出大體。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市內湖區安泰街一處山林裡5日驚見3具屍體！北市內湖警方今天下午約1點40分左右接獲民眾報案，指稱安泰街山區某廟宇後方有兩名大人與一名小孩倒地橫屍現場，頸部有勒痕，警方獲報後出動警消、鑑識人員並封鎖現場，目前證實三人為林姓一家夫妻與小孩身亡，且死者身分還是男星明道的親哥哥。

▲林男一家三口在內湖山區上吊身亡，葬儀業者正移出大體。（圖／記者黃彥傑攝）

內湖警方調查，發現死者為現年40多歲的林姓男子，警方在他手機內發現數天前與友人LINE互傳的簡訊透露死意，林男表示因為自己積欠上千萬元債務、加上家人責怪「早就不想活了、我想去死」

但尋死意念堅強的林姓男子居然狠心把自己的老婆陳女（38歲）以及年僅10多歲的林姓親兒帶到陳屍現場勒斃後、再自己上吊輕生，警方透露失業積欠龐大債務的林姓男子已預先購買的白色粗棉繩勒死自己老婆、親兒後上吊。

內湖警方表示、根據鑑識人員現場初步勘查，以及三具大體被發現時尚未發現屍斑沉積、以及身體尚有餘溫，推定林男應該是在5日中午左右以棉繩勒死自己老婆小孩後上吊，死亡時間不超過2個小時。

目前內湖警方正在約談林姓男子家屬、還有林男生前傳尋死訊息的親密友人到警局說明，希望能藉此釐清案情。

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