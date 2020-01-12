雞排妹痛批害台派落選　柯文哲：詆毀參政權才是反民主行為

▲2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2020選戰落幕，台北市長柯文哲領軍的民眾黨在立院搶下5席，其中包括勞動局長賴香伶、北市府前顧問蔡壁如都順利進軍國會。面對綠營批評是「攪局者」害不少立委落選，藝人雞排妹也痛批柯推人選是為了讓台派落選，柯文哲12日下午在臉書上反嗆，「將這些候選人的參政權詆毀是扯後腿，反而是一種反民主的行為。」

柯文哲表示，希望選舉的紛擾就停留在1月11日，「過了昨夜，太陽升起，一覺起來，大家都是台灣人，繼續認真過日子」。他表示，台灣民眾黨自成立以來，不斷被外界用有色的眼鏡來檢視所謂的「台灣價值」，被貼上紅色標籤，被說是泛藍政黨，結果昨天選舉結果出來，部分選區又被批評是在扯後腿，說是瓜分綠營選票。



「民主政治，就是少數服從多數，多數尊重少數。」柯文哲說，支持民眾黨的158萬票是一種聲音，是一種民意，「將這些候選人的參政權詆毀是扯後腿，反而是一種反民主的行為」。

柯文哲表示，民眾黨區域立委候選人在選情艱困、沒有資源，也沒有知名度的情況下，依舊背著大氣球，在市場、夜市跟大家見面，甚至追著垃圾車四處跑，跟倒垃圾的民眾寒暄拜票，「他們為資源不足的民眾黨付出這麼多，就因為是理念的結合，願意一起奮鬥」。

「我知道，很多人對民眾黨還是很陌生，不太了解我們的理念與目標。」柯文哲說，未來進入立法院，會秉持在台北市政府工作的精神，不問藍綠，只問黑白，只重是非。在法案的立場上，只要對人民有利，不論是民進黨、國民黨、時代力量、無黨，或是台灣基進，我們都可以合作。



柯文哲強調，我們要證明一件事，民眾黨不會因為意識形態而選擇對立，國家治理才是我們認同的中心思想，也是我們的價值，「這個價值，已經有158萬人認同。未來，我們也會努力在立法院，用好的表現說服更多人加入我們的行列」。

