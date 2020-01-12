柯市府小內閣選後異動　研考會主委余家哲請辭獲准

▲台北市長柯文哲，台北市研考會主委余家哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2020選戰落幕，台北市長柯文哲領軍的民眾黨在立院搶下5席，其中包括勞動局長賴香伶、北市府前顧問蔡壁如都順利進軍國會，柯市府小內閣確定重整。據了解，除賴香伶確定進軍國會需請辭外，研考會主委余家哲也因生涯規劃請辭獲准。至於新任研考會主委人選，據傳將由國安會前副秘書長張榮豐的學生賴彥霖接任。

北市府副發言人戴于文證實，研考會主委余家哲因生涯規劃，日前遞送書面辭呈，市長柯文哲已批准。余家哲表示，很早之前就想離職，為避免影響選情，在選舉前夕才提辭呈，預計20日生效。

而在選舉期間，擁有民調數據分析專業的余家哲，借將幫「郭家軍」新北立委候選人李縉穎打選戰，但最後李不敵藍綠夾殺敗選。談到未來規劃？余家哲說，打這麼多年選戰也累了，政治這一塊想要先休息一下。

至於接棒人選，據傳將由張榮豐的得意門生賴彥霖出掌研考會。賴彥霖在2014年、2018年曾協助柯文哲選舉戰略規劃與戰情分析，過去也在市長室待過，協助選舉數據分析。

而賴香伶部分，由於確定進入立法院，勢必要請辭勞動局長一職。目前處於請假狀態的賴香伶表示，由於市長柯文哲今天啟程赴歐洲參訪，預計等柯返國後再提辭呈。至於接任人選，賴香伶表示，市府應會有遴選程序處理。

另外，在柯陣營人氣幕僚「學姐」黃瀞瑩部分，日前請辭副發言人一職專心輔選，如今選舉結束，動向備受關注。幕僚透露，目前還沒討論到黃的動向，但不論在黨部或是市府，都有機會。

