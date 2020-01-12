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影／嗆英岔賭男身分曝光！留言跩喊「拿800萬票請全台吃雞排」…警政署回應了

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記者張君豪、戴若涵／台北報導

2020總統選舉11日落幕，總統蔡英文以265萬票的差距擊敗對手國民黨韓國瑜成功連任，並拿下史上最高票817萬票！在選票全數開完之前，曾有一名何姓網友在臉書留言中放狂言，表示如果蔡英文拿到800萬票，「我請全台灣人民每人一份雞排」，事後網友紛紛湧入何男臉書討雞排，他的身分也遭起底。

▲▼ 岔賭男。（圖／翻攝臉書、IG）

▲何姓網友嗆小英得800萬票就要請全台吃雞排。（圖／翻攝何男IG）

蔡英文817萬票締造台灣民選總統史上最高票紀錄！PTT鄉民挖出一名何姓網友的臉書留言，「才喊一百萬就有曝光度……我也喊一個如果菜陰魂拿到800萬票，我請全台灣人民每人一份雞排」，文末更囂張嗆聲，「幫我截圖，謝謝」，貼文隨即被推爆。

▲▼ 岔賭男。（圖／翻攝臉書、IG）

▲不少網友紛紛湧入何男臉書、IG討雞排。（圖／翻攝臉書）

貼文曝光後，不少網友紛紛湧入何男臉書討雞排，但由於何男已將臉書關閉，針對此事不回應，網友們轉向何男IG蓋樓，「吃雞排囉」、「雞排小辣謝謝」、「我的雞排呢」、「可以的話再一杯珍奶」，還有網友用何男的照片再創臉書帳號，並在簡介上填寫「在雞排公司擔任雞排總經理」。

另外，臉書上也多了不少KUSO社團，包括「何XX雞排領取-請記得回答問題」、「尋找何XX大作戰」、「何XX雞排領取打卡點（限量一人一份）」、「何XX徵信社」等。

據了解，何男擔任警政署後勤組工友司機多年，針對留言岔賭一事，警政署回應，「經查何民非為警職人員，且其網路發言內容未涉公務，本署對於個人言論不便評論」。

▲▼ 岔賭男。（圖／翻攝臉書、IG）

▲何男關閉臉書後，網友轉往IG要雞排。（圖／翻攝自何男IG）

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