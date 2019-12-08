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24年來最大罷工！法國150萬人上街　警射催淚瓦斯逮捕71人

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▲▼法國罷工示威。（圖／路透）

▲警方向抗議群眾發射催淚瓦斯。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

150萬名法國民眾5日走上街頭，抗議總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出的退休金改革計畫，還有近140萬人響應罷工，包含消防員、醫生和工人也全走上街頭，讓多個城市陷入交通癱瘓，更爆發衝突。其中巴黎的示威最激烈，警方甚至發射催淚瓦斯驅離抗議群眾，並逮捕了71人。

馬克宏提出的改革計畫，讓人民必須延後退休或被迫領取較少的退休金而引發不滿。法國警方指出，5日約有80萬人上街，法國總工會則表示，全國各地有150萬人參與示威遊行，其中巴黎更有6萬5000人上街。且對於改革計畫的不滿延燒到各行各業，包含教師，運輸工人、警察、律師，醫院和機場工作人員也全罷工抗議。

▲▼法國罷工示威。（圖／路透）

▲部分抗議群眾燒毀路邊車輛。（圖／路透）

儘管大部分的抗議群眾都保持冷靜，但也有部分人士向警察投擲石塊、對汽車縱火或是砸毀商店櫥窗，讓巴黎警察發射多枚催淚瓦斯試圖驅離，並逮捕了其中71人。現年50歲的巴黎交通局員工帕特里克（Patrick Dos Santos）說，在政府讓步前，他們不會放棄抗議。

▲▼法國罷工示威。（圖／路透）

▲警方共逮捕了71人。（圖／路透）

法國政府正努力希望不要重演1995年長達3周的大罷工事件，儘管馬克宏尚未公開發言，但匿名人士向法新社表示，馬克宏非常冷靜，決心透過協商來進行改革。

鐵路運營商法國國家鐵路公司（SNCF）表示，6日約有90％的高速TGV列車被取消，許多航班也被取消。巴黎16條地鐵線路中至少有9條在高峰時間關閉，其他路線則提供有限服務。部分學校與醫院也因人手不足暫時關閉。

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