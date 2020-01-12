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蔡英文高票連任　國際媒體一致分析：選民拒絕中國強硬施壓路線

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文順利連任。（圖／記者李毓康攝）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣總統蔡英文成功連任，更拿下817萬的高票，改寫歷史。此次選舉受到大規模外媒關注，許多媒體在分析中都以「中國影響」為主，並指出主因為台灣的選民拒絕中國的施壓和武力威脅。

●《紐約時報》（The New York Times）
紐時報導以「打擊了北京，台灣的蔡英文再次連任當選總統」，（In Blow to Beijing, Taiwan Re-elects Tsai Ing-wen as President），內文提到，這次的勝利代表的蔡英文的「華麗回歸」，也陷顯示北京對該陣營施壓的策略適得其反。

●《路透社》（Reuters）
路透以「台灣總統贏得壓倒性勝利是對中國的強力譴責」（Taiwan president wins landslide victory in stark rebuke to China）為題，內文提到，蔡英文的勝利可能會持續加深與中國的緊張情勢，而中國以武力威脅以及經濟利誘，希望台灣接受其統治。中國在此期間還兩度派航空母艦穿越台海，使其在台灣更不受歡迎。

●《彭博》（Bloomberg）
彭博報導標題為「蔡英文的創紀錄勝利使台灣進一步遠離習近平掌控」（Tsai’s Record Victory Moves Taiwan Further From Xi’s Grasp），習近平想控制台灣的目標超出了其掌控，因台灣選民再度選出了誓言捍衛主權的總統，也讓人質疑中國對台灣策略的成功姓。

《彭博》另一篇社論則以「中國必須學著面對台灣的現實」（China Needs to Learn to Deal With the Taiwan Reality）為題，內文建議，北京應大幅降低敵意，而不是強推台灣人不會接受的統一。

●《美聯社》
美聯社報導以「台灣領導人連任，選民支持其對中國的強硬姿態」，內文提到，蔡英文勝選顯示她對中國的強硬態度獲得選民大力支持。

●《華盛頓郵報》（The Washington Post）
華盛頓郵報報導標題為「台灣總統以壓倒性勝利獲得連任，成功擊敗親北京對手」，文章中提到，中國國家主席習近平對台灣的侵略意圖升高以及香港局勢的危險，都使得選情轉而對蔡英文有利。內文也特別分析，與北京友好的國民黨推出的候選人韓國瑜，利用大眾的憤怒情緒，採取了「川普式的選戰打法」。

●CNN
美國有線電視新聞網（CNN）報導標題較為中性，「連任成功後，台灣總統感謝選民」。內文則提到，蔡總統呼籲中國放棄武力威脅台灣，同時表示所有國家都應該把台灣當成夥伴，而非問題。

●《法新社》
法新社報導標題為「台灣蔡英文壓倒性勝選對中國來說是個刺痛結果」（Taiwan's Tsai wins landslide in stinging result for China），內文提到，台灣的選民成功讓首位女性總統連任成功，並且以讓人驚訝的結果，拒絕北京孤立台灣的行為。

●《衛報》
衛報標題為「蔡英文壓倒性勝選是對中國的譴責」，內文提到，台灣選民壓到性地讓蔡英文連任，這是對北京，以及其試圖恐嚇和哄騙台灣成為中國一部分的譴責。

●《日本廣播協會》（NHK）
NHK網站報導標題為，「蔡英文連任，與中國的方向成為今日後的焦點」，內文分析勝選的原因指出，蔡英文與中國的距離取捨成為最大的焦點，這回選舉中展現了以對抗的姿態，受到廣大支持。

●《日本經濟新聞》
日本經濟新聞指出，台灣將加速脫離中國，也導致美國與中國更加對立，內文提到，對中國強硬路線的台灣總統蔡英文贏得史上最多選票，一部分原因是因為美中貿易戰重擊中國經濟，讓過去過度依賴中國的台灣企業重新審視，也讓連任的蔡英文有望加強與美國的關係，台灣可能會加速離開中國。

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