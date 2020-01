蔡英文高票連任　國際媒體一致分析：選民拒絕中國強硬施壓路線

▲蔡英文順利連任。(圖/記者李毓康攝)

記者錢玉紘/綜合報導

台灣總統蔡英文成功連任,更拿下817萬的高票,改寫歷史。此次選舉受到大規模外媒關注,許多媒體在分析中都以「中國影響」為主,並指出主因為台灣的選民拒絕中國的施壓和武力威脅。

●《紐約時報》(The New York Times)

紐時報導以「打擊了北京,台灣的蔡英文再次連任當選總統」,(In Blow to Beijing, Taiwan Re-elects Tsai Ing-wen as President),內文提到,這次的勝利代表的蔡英文的「華麗回歸」,也陷顯示北京對該陣營施壓的策略適得其反。

●《路透社》(Reuters)

路透以「台灣總統贏得壓倒性勝利是對中國的強力譴責」(Taiwan president wins landslide victory in stark rebuke to China)為題,內文提到,蔡英文的勝利可能會持續加深與中國的緊張情勢,而中國以武力威脅以及經濟利誘,希望台灣接受其統治。中國在此期間還兩度派航空母艦穿越台海,使其在台灣更不受歡迎。

●《彭博》(Bloomberg)

彭博報導標題為「蔡英文的創紀錄勝利使台灣進一步遠離習近平掌控」(Tsai’s Record Victory Moves Taiwan Further From Xi’s Grasp),習近平想控制台灣的目標超出了其掌控,因台灣選民再度選出了誓言捍衛主權的總統,也讓人質疑中國對台灣策略的成功姓。

《彭博》另一篇社論則以「中國必須學著面對台灣的現實」(China Needs to Learn to Deal With the Taiwan Reality)為題,內文建議,北京應大幅降低敵意,而不是強推台灣人不會接受的統一。

●《美聯社》

美聯社報導以「台灣領導人連任,選民支持其對中國的強硬姿態」,內文提到,蔡英文勝選顯示她對中國的強硬態度獲得選民大力支持。



●《華盛頓郵報》(The Washington Post)

華盛頓郵報報導標題為「台灣總統以壓倒性勝利獲得連任,成功擊敗親北京對手」,文章中提到,中國國家主席習近平對台灣的侵略意圖升高以及香港局勢的危險,都使得選情轉而對蔡英文有利。內文也特別分析,與北京友好的國民黨推出的候選人韓國瑜,利用大眾的憤怒情緒,採取了「川普式的選戰打法」。



●CNN

美國有線電視新聞網(CNN)報導標題較為中性,「連任成功後,台灣總統感謝選民」。內文則提到,蔡總統呼籲中國放棄武力威脅台灣,同時表示所有國家都應該把台灣當成夥伴,而非問題。

●《法新社》

法新社報導標題為「台灣蔡英文壓倒性勝選對中國來說是個刺痛結果」(Taiwan's Tsai wins landslide in stinging result for China),內文提到,台灣的選民成功讓首位女性總統連任成功,並且以讓人驚訝的結果,拒絕北京孤立台灣的行為。

●《衛報》

衛報標題為「蔡英文壓倒性勝選是對中國的譴責」,內文提到,台灣選民壓到性地讓蔡英文連任,這是對北京,以及其試圖恐嚇和哄騙台灣成為中國一部分的譴責。

●《日本廣播協會》(NHK)

NHK網站報導標題為,「蔡英文連任,與中國的方向成為今日後的焦點」,內文分析勝選的原因指出,蔡英文與中國的距離取捨成為最大的焦點,這回選舉中展現了以對抗的姿態,受到廣大支持。



●《日本經濟新聞》

日本經濟新聞指出,台灣將加速脫離中國,也導致美國與中國更加對立,內文提到,對中國強硬路線的台灣總統蔡英文贏得史上最多選票,一部分原因是因為美中貿易戰重擊中國經濟,讓過去過度依賴中國的台灣企業重新審視,也讓連任的蔡英文有望加強與美國的關係,台灣可能會加速離開中國。