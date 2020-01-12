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國民黨青年部3000字長文勸改革　曝大敗主因：118萬首投族幾乎投蔡英文

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／台北報導

2020總統與立委選舉落幕，總統蔡英文不僅大勝高雄市長韓國瑜260萬票，還以817萬票高票當選，總票數創歷史新高。對此，國民黨青年部主任蕭敬嚴12日分析敗選原因，「118萬的首投族，出來投票大部分都是投給蔡英文，而非韓國瑜。」

蕭敬嚴認為，這次的大選，平心而論，「韓國瑜其實拿下的票數不算少」。韓張配拿下了552萬票，比2016年朱立倫的381萬票還多出171萬票。比起2012年沒有當選的蔡英文608萬票，也只少56萬票。但是選民人口數增加、且投票率比上屆大幅提高（74.90%），比上屆的66.27%高出約8個百分點，更超越2012年的74.38%。

蕭敬嚴指出，這顯示出這次大家都非常踴躍回家投票，包含上次因為各種原因沒有出來投票的人，且「新增長」的人口，「甚至包含118萬的首投族，出來投票大部分都是投給蔡英文，而非韓國瑜，這也是國民黨大敗的主要原因。」

蕭敬嚴臉書全文如下：

【國民黨再不革新，真的要被掃進歷史灰燼】

2020大選結束了。

一個競選連任的總統、2018年底大選領導的政黨才大敗的總統，在不到一年兩個月後尋求連任的選舉，居然拿下破「馬英九紀錄」的817萬票，比馬英九2008年當選時拿下的765萬票多出52萬票；足足比2012年蔡英文第一次競選時拿下的609萬票多208萬票；比2016蔡英文當選總統時的689萬票多上128萬票；更是中華民國總統直選以來的最高票。意味著全台灣將近兩千四百萬的人口，有超過1/3的人都出來把票投給她，這是非常震撼的一件事。

國民黨為何2018年底才大勝、拿下15個執政縣市，但短短不到一年兩個月，卻輸掉總統、立委席次更是只有38席，只比本屆增加3席。有許多評估應該要拿下的區域、甚至是穩定當選的區域，都意外落選。特別是有幾位參選區域非常優秀的立委，都因為整體環境影響所以沒有當選。這不全是候選人的問題，是整體氛圍讓他們受到了波及，我真的覺得非常非常地可惜。

這次的大選，平心而論，韓國瑜其實拿下的票數不算少。韓張配拿下了552萬票，比2016年朱立倫的381萬票還多出171萬票。比起2012年沒有當選的蔡英文608萬票，也只少56萬票。但是選民人口數增加、且投票率比上屆大幅提高(74.90%)，比上屆的66.27%高出約8個百分點，更超越2012年的74.38%。

這顯示出了甚麼？這次大家都非常踴躍回家投票，包含上次因為各種原因沒有出來投票的人。且「新增長」的人口，甚至包含118萬的首投族，出來投票大部分都是投給蔡英文，而非韓國瑜。

這也是國民黨大敗的主要原因。

第一，兩岸論述。這是年輕世代普遍的共識，甚至是大部分台灣人的共識。去年出習近平發表一國兩制的談話是開端，香港反送中議題更是全面點火。國民黨在兩岸論述與反送中議題上進退失據，依舊懷抱「九二共識」、論述「一中各表」，讓台灣民眾、特別是年輕世代認為國民黨就是「中共同路人」。所以在這次的大選中，大家把對中國(中共)的怒氣，全力出在國民黨身上。導致的就是蔡英文的選票暴漲、國民黨許多區域立委出乎意料落選。

我們都知道「九二共識一中各表」在過去馬政府執政八年給了我們許多紅利，讓兩岸關係和平穩定發展。但的確，九二共識跟我出生同年(1992年)，但我今年已經27歲了。連我都認為自己其實跟真正的年輕人(20出頭歲)相比，已經不算真的年輕了，更不用講這個將近27年前的「共識」，如今已經無法因應時代了、已經在這次的選舉被人民「有共識」地否決了。

我們必須誠實面對問題，不能再迴避兩岸關係的問題。現在台灣社會的共識，就是「中華民國在台灣」、「主權獨立不容侵犯」、「拒絕統一」。如果國民黨還想要在台灣有機會執政，甚至是不想要成為向偏鋒走的小黨，我們勢必得要調整、提出新的兩岸論述，即便這個論述絕對不會是「中共」樂見的。

對我們來說，我們現在就是一個在台灣的政黨，我們當然是要跟台灣人站在一起，提出的論述當然是站在台灣人的立場。中國國民黨的確以前是從大陸來，承載了中華民國還統治全中國的歷史，但那已經是將近百年前的事情了，我們應該面對現實、向前看。對現在在台灣的大多數中華民國國民來說，這個國家已經內化成「中華民國在台灣」、甚至是「中華民國是台灣」的概念。國民黨必定得提出新的、且符合大多數台灣人民期待的兩岸論述，我們「才有可能」重新獲得人民的信任。如果我們不做，註定會走向泡沫。

第二，黨的領導階層及整體形象過於老舊。我們必須要推動黨的世代交替，大量培養年輕人接班梯隊。身為在國民黨服務已經是第5年的年輕人(四年前我是青年團總團長)，每次在經營青年工作、出去面對社會上年輕人時，最被質疑的除了兩岸論述之外，再來就是黨內世代議題。國民黨是個百年大黨，有很多文化與盤根錯節，這某種程度上是優點，但是對於現在的民眾來講就是個包袱。我們可以看到從2018年的縣市議員選舉，再到這次2020的立委選舉，有非常多年輕的面孔冒出來參選，而且最後居然都「出乎意料」地當選。代表民眾都已經有共識，希望無論是藍或綠或小黨，都能夠有新的、年輕的面孔出線。選民寧願給一個完全沒有任何政治相關經歷，或是我們在黨內常被質疑的「歷練」問題的候選人機會，也不願意給已經擔任多屆、甚至是政治經歷豐富的人當選。

這是一個警訊，更是一件好事。從這次的投票率來看，顯示出「青年參與政治」的程度是非常高的，無論是關心、參與、參選的青年。代表這個國家的政府部門還有民意機構，將愈來愈年輕、愈來愈進步，對於身為年輕人的我，是感到開心且充滿信心的。大家都很愛掛在嘴邊說「國家是你們年輕人的！」但是當年輕人要出來參選、參與關心時，卻又時常被打臉、被質疑憑甚麼。拜託，你們年輕時難道會喜歡長輩整天跟你說「你不懂」、「你太年輕你聽我說」嗎？

國民黨應該要推動世代交替，即便黨主席無法由青壯世代直接接班，至少相關的黨務主管、重要的各級幹部都應該要任用年輕人，並且要充分且大量授權。我相信，由年輕的人領導，自然就會形成年輕的團隊；做的自然就會是年輕的事情，因為他們就是年輕人。甚至我們現在還有15縣市政府執政、未來立法院還有38席的立法委員，這些執政的15縣市政府應該要大量晉用青年擔任機要工作，到政府部門裡面去歷練、培養；立法委員們也應該大量啟用年輕人擔任助理工作、了解國會實務、推動國家法案。這些人未來就會是國民黨的重要幕僚，甚至成為未來的參選梯隊、下個領導團隊。由青壯世代、甚至年輕世代來主導國民黨，國民黨自然會成為「年輕的國民黨」、「能夠與時俱進的國民黨」。

當然國民黨積塵已久的問題有太多太多，上述兩個是我認為最重要的核心問題。我們真的要痛定思痛的反省，而不是又只是用嘴巴喊喊而已。我們要即刻啟動黨內改革的工程，包括調整兩岸路線、推動世代接班、建立黨的核心理念還有政策論述。唯有推動路線再造、世代交替，國民黨才有可能貼近主流民意。並且我們要對年輕世代展現對話誠意，虛心地請教、檢討、改進、成長，我們才「有可能」重新獲得人民的信任。未來我們尚有的15個執政縣市與立法院僅存席次，是我們重生的關鍵兩個命脈。這些執政的縣市首長以及甫當選的立法委員們必須要有強烈的意識，意識到必須要由他們共同推動、共同領導國民黨的改革工程，且他們必須要能夠願意提供機會，讓年輕世代能夠大量地被培養。

若在此時黨內還有人只為權位權謀算計，或是想著要進行鬥爭以謀求個人政治利益，那將會成為千夫所指的歷史罪人。

這是國民黨繼2016年之後，又再一次遭遇中央選舉的大挫敗，我們全黨上下都有責任。身為黨的青年部主任，這更是我的義務與責任。我希望能夠讓這個黨跟年輕世代更加接軌，讓這個黨能夠跟青年站在一起同呼吸。說出這些話，希望能讓國民黨在推動革新的進程上有些許幫助。我們唯有貼近主流民意、讓年輕世代認同，才有可能重生。

另外，還有一個很重要指標可以注意。蔡英文拿下817萬的總統票，但民進黨的政黨票卻只拿下481萬票；韓國瑜拿下552萬票，但國民黨的政黨票也只拿下472多萬票。代表許多投給藍綠兩大黨候選人的選民，特別是投給蔡英文的選民，都沒有支持總統候選人所屬政黨，都去投了其他的小黨。這顯示出民眾其實對於兩大黨都有所不滿，所以願意把政黨票投給其他小黨，希望能夠制衡大黨。另外一個更值得警訊的層面就是，民眾其實是希望並且願意給其他政黨機會的。若國民黨再不進行改革，未來的確有可能被其他政黨取代掉。

我絕對不會忘記，2016年1月16日的那天晚上，我們站在台上向全國的民眾鞠躬道歉。更深深地記得在道歉後，有一位長輩緊握我的雙手，雙眼忍著淚但卻堅定地看著我，對我說著：「絕對不能忘記今天晚上。」那是我一輩子都忘不了的畫面，我至今仍深深記著。

四年後的今天，2020年1月11日，人民再一次用選票向國民黨發出怒吼，告訴國民黨要深刻地改革。國民黨必須堅定革新的路，才有可能重新獲得人民的信任。我絕對、絕對、絕對不會忘記那天晚上。

敬 中華民國在台灣的民主與自由、一起奮鬥的有志之士們、勇敢的台灣人

中華民國109年1月12日 一夜未眠的早晨08:00

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