178萬高雄人拚了！總統投票率77.44％成「六都冠軍」　台中市奪下第二





▲民眾赴投票所投票 。（示意圖／記者張一中攝，下同）

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤／台北報導

2020總統大選於11日落幕，根據中選會公布的資訊，此次可投總統大選的人數為1931萬1105人，而11日有去投票的人數為1446萬4571人，投票率達74.90％。計算六都總統投票率，以高雄市77.44％投票率居冠，其次是台中市的76.36％。

中選會資料顯示，第15任總統、副總統選舉人人數為1931萬1105人，以六都來看，台北市選舉人數為216萬7264人，新北市選舉人數332萬1459人，桃園市選舉人數178萬755人，台中市選舉人數225萬1064人，台南市選舉人數155萬6845人，高雄市選舉人數229萬9558人。

而這次總統、副總統選舉的投票人數總計1446萬4571人，台北市投票人數為165萬3834人，新北市投票人數為249萬4228人，桃園市投票人數132萬5207人，台中市投票人數171萬9020人，台南市投票人數117萬9589人，高雄市投票人數178萬832人。

換算成投票率，第15任總統、副總統選舉投票率總計是74.90％，以六都來看，台北市投票率為76.31％，新北市投票率為75.09％，桃園市投票率為74.42％，台中市投票率為76.36％，台南市投票率為75.77％，高雄市投票率為77.44％，其中高雄市為投票率最高的六都縣市。

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