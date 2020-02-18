反傅崐萁屢遭攻擊　徐巧芯提6問開嗆：到底誰才是砲口向內？

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前國安會秘書長金溥聰與台北市議員徐巧芯公開反對立委傅崐萁恢復黨籍，因此遭到黨內人士批評。對此，徐巧芯於臉書提出6個問題，質疑「到底誰才是砲口向內呢？」

徐巧芯18日發文表示，原本日前開記者會，沒有打算批評「黨內」的誰（請注意傅崐萁根本還不是國民黨員），只是提醒程序上該注意的事，並且說明應該要在3月7日選出新主席和新中常會時再議比較好。

隔日17日傍晚考紀會主委魏平政率先請辭，其他考紀委員也大多不出席，徐巧芯覺得這也等於是回應呼籲，不過18日卻出現一批「年輕人」，這些人不是替傅崐萁黨籍案的程序上替他辯護，「而是針對我們開記者會的人以及金前秘書長，到底誰才是砲口向內呢？」

徐巧芯認為，談A講B真的沒有意義，就議題論議題，才能把事情談清楚。如果你們真的覺得傅崐萁太優秀了，可否依序回答以下問題：

一、不能接受此案交由3月7日新主席、新常會通過的理由是什麼？（才差20天）

二、認為考紀會不需要處理目前手上的20多起考紀案，只應該開會處理傅崐萁案的原因是什麼？

三、如果認為傅崐萁不需要國民黨，是國民黨需要傅崐萁，那為什麼這個不需要國民黨的人不直接說「謝謝再聯絡」，這幾年來不斷的找機會要回復黨籍呢？

四、說別人是「傀儡」，可否有任何證據可出示？請拿出當天來參加記者會的所有青年朋友的發言並非來自自己意志，而是被操弄的證據。如果不需要出示證據就可以隨意指控，那我可不可以也質疑你們背後有「高人指點」呢？（不過我不會這麼做因為太low了）

五、我跟你談傅崐萁黨籍案，你跟我談韓國瑜要幹嘛？韓國瑜市長現在專心市政，目前根本沒有對傅崐萁黨籍案表達態度，把他扯進來到底是在幫傅崐萁？還是在害韓國瑜？（到底關韓國瑜什麼事）

六、另外還有人講說，蔡英文執政的時候金溥聰在哪裡？但蔡英文2012年就參選總統，當時讓她落敗的不就是馬英九（總統）跟金溥聰（台灣加油讚執行長）？選舉就是稱王敗寇，你再怎麼兇狠，沒選贏就是什麼都沒有。金溥聰在國民黨操盤時，本黨是不是屢戰屢勝？後來他因為身體的因素才退隱休養，生病是每個人人生無法預料的事實，以此批評厚道嗎？

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