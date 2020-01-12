　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

609萬→689萬→817萬！蔡英文成功連任　一張圖看歷屆票數成長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（僅供大選使用）▲▼2020總統大選當選人_蔡英文（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲2020總統大選當選人蔡英文。（圖／記者李帛窈 製圖）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選落幕，總統蔡英文以817萬231票連任成功，打敗國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜。過去蔡英文的得票數，前兩次都在600多萬票間，但這次選舉則一舉跳升超越817萬票，成為中華民國民選以來最高得票數的總統。

2012年　蔡英文PK馬英九

2012年總統選舉於2012年1月14日舉行，此次為中華民國第十三任總統、副總統選舉，也是首次總統大選和立委選舉合併辦理。當時民進黨推出蔡英文及蘇嘉全的「英嘉配」，挑戰爭取連任的前總統馬英九、時任行政院長吳敦義「馬吳配」。

結果英嘉配以609萬3578票輸給689萬1139票的馬吳配。蔡英文在承認敗選時提到，過去在面對挫折的時候，從來沒有倒下過，雖然沒有辦法以執政者的角度，扮演執政者的角色，來實踐他們的理想，但是這並不代表在野就沒有力量；而她也強調，民進黨的轉型跟改革不會停止，會堅持和弱勢人民站在一起，贏得多數人民的信任。她會扛下敗選責任，感謝大家一路相伴，「這四年是很美好的旅程。」

2016年　蔡英文PK朱立倫

事隔4年，蔡英文再度挑戰總統大位，這次副手改搭配陳建仁；而國民黨原本在2015年7月19日的全代會中，無異議通過洪秀柱為國民黨總統候選人，結果同年10月17日卻召開臨時全代會，廢止洪秀柱提名，改徵召時任新北市長兼黨主席朱立倫參選總統，使洪秀柱成為中華民國總統選舉史上，首位通過黨內初選，結果又被撤銷提名的總統參選人。

然而國民黨將洪秀柱換成朱立倫，仍無法挽救2012年至2016年國民黨聲勢低迷的狀態，最終蔡英文以689萬4744票，大勝朱立倫的381萬3365票，以及宋楚瑜的157萬6861票。

2020年　蔡英文PK韓國瑜

歷經2018年九合一大選，民進黨從原本的13個執政縣市，直接腰斬剩下2都和4縣市，可說是慘敗收場。面對民進黨慘敗，時任行政院長賴清德第一時間表示要請辭，而黨內的獨派大老也紛紛站出來批評蔡英文，被外界視為「獨派逼宮」。

不過蔡英文在1月發表元旦談話，瞬間圈了一大批粉絲；此後蔡英文也開始努力跟網紅合作，網路聲量不斷高漲，也獲得大量年輕人喜愛。

然而對手也不是省油的燈，國民黨派出2018年九合一大選中，翻轉深綠鐵票倉高雄的韓國瑜，引起一大批民進黨支持者擔憂。但是韓國瑜歷經國民黨內初選，以及常常爆出驚人語錄、罷韓事件，還有香港反送中，最終網路正面聲量逐漸被負面聲量超越。

▼蔡英文歷年總統大選得票數。（圖／記者李帛窈製作）

▲▼2014-2020蔡英文總統大選歷年得票數。（圖／記者李帛窈 整理製表）

ET快訊
割陰分屍魔高智商、超淡定！棄手機斷行蹤「裝死」　假好心回警：
韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應了！
國民黨青壯派威脅集體退黨！要求15日中常會全程直播「准辭吳敦
不覺得民進黨很好！挺英律師曝「投蔡英文原因」網共鳴：是不想選
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳斯懷拒辭職：若我辭去不分區　四年後國家就沒有軍系立委了

民眾黨奪立院5席…雞排妹嗆「來亂的」　柯文哲：詆毀參政權才是反民主

蔡英文勝選關鍵分析／小英獲首投青睞三關鍵：同婚、香港、「衝內閣」

「選輸跳蓮池潭」祭品文承諾做不到！管媽建議黃昭順：請大家喝蓮子湯

「懷孕8週禁墮胎」公投遭中選會駁回　還有這6項提案將舉行聽證…

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

終結對手38年政治生涯！劉世芳角逐立院龍頭？ 苦笑秒回：饒了我吧！

黃昭順敗選...網暴動：說話算話「跳蓮池潭」　劉世芳現身6個字回應

竹市新科立委鄭正鈐　選後第一站「兩岸新情勢研討會」

激黃昭順「跳蓮池潭」　管碧玲：包容韓粉！大家都高雄人

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

《光年之外》《句號》《差不多姑娘》 鄧紫棋LIVE超穩再現鐵肺實力

吳斯懷拒辭職：若我辭去不分區　四年後國家就沒有軍系立委了

民眾黨奪立院5席…雞排妹嗆「來亂的」　柯文哲：詆毀參政權才是反民主

蔡英文勝選關鍵分析／小英獲首投青睞三關鍵：同婚、香港、「衝內閣」

「選輸跳蓮池潭」祭品文承諾做不到！管媽建議黃昭順：請大家喝蓮子湯

「懷孕8週禁墮胎」公投遭中選會駁回　還有這6項提案將舉行聽證…

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

終結對手38年政治生涯！劉世芳角逐立院龍頭？ 苦笑秒回：饒了我吧！

黃昭順敗選...網暴動：說話算話「跳蓮池潭」　劉世芳現身6個字回應

竹市新科立委鄭正鈐　選後第一站「兩岸新情勢研討會」

激黃昭順「跳蓮池潭」　管碧玲：包容韓粉！大家都高雄人

吳斯懷拒辭職：若我辭去不分區　四年後國家就沒有軍系立委了

日職／郭俊麟傷勢困擾遭釋出　渡邊久信很苦惱

25歲華裔女遭割陰分屍　大馬霹靂州校方驚訝

選舉過後情緒失落拉不回來？諮商心理師「3點建議」助恢復能量

圓胖三花飯後還餓！　推出「XL便當」奶音求媽：一盒就好

一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

請全台吃雞排　網友神隱竟成「雞排總經理」…臉書個版怒嗆：沒有啦X！

社會氛圍變了！　台研院揭「韓國瑜敗選」六大原因

2位喵皇太愛水！　整組化妝品「擺進貓砂盆」奴才傻眼

小孩半夜熟睡…床邊出現「黑色散髮形體」！　媽嚇到僵化：祂低頭盯著我兒子

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

國民黨青壯派出動！逼吳敦義、吳斯懷無條件請辭

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

BBC記者「刺激提問」蔡英文　她愣住了

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

敗選取消中外記者會　韓國瑜團隊大嗑火鍋

韓國瑜大敗！　韓粉痛哭「蔡英文當選就移民」

更多熱門

相關新聞

擊敗顏寬恒！陳柏惟勝選幕後大功臣是他

擊敗顏寬恒！陳柏惟勝選幕後大功臣是他

台中市立委第二選區由「3Q哥」陳柏惟以5千多票差距險勝顏寬恒，完成外人眼中不可能的任務。一個從高雄空降至台中的「網紅」，為何能從稱霸台中海線多年的顏家手中贏得這次勝利？有地方人士透露，2020大選陳柏惟能夠取得成功，幕後的神祕推手就是與顏寬恒對決2次皆輸的台中民進黨市議員陳世凱！

林宜瑾未來不分黨派為地方打拼

林宜瑾未來不分黨派為地方打拼

祭品文承諾做不到！管媽建議黃昭順：請大家喝蓮子湯

祭品文承諾做不到！管媽建議黃昭順：請大家喝蓮子湯

謝龍介陪同童小芸謝票

謝龍介陪同童小芸謝票

黃昭順敗選網等「跳蓮池潭」　劉世芳說話了！

黃昭順敗選網等「跳蓮池潭」　劉世芳說話了！

關鍵字：

蔡英文賴清德2020大選2020大選蔡英文

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

國民黨青壯派出動！逼吳敦義、吳斯懷無條件請辭

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面