609萬→689萬→817萬！蔡英文成功連任　一張圖看歷屆票數成長





▲2020總統大選當選人蔡英文。（圖／記者李帛窈 製圖）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選落幕，總統蔡英文以817萬231票連任成功，打敗國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜。過去蔡英文的得票數，前兩次都在600多萬票間，但這次選舉則一舉跳升超越817萬票，成為中華民國民選以來最高得票數的總統。

2012年 蔡英文PK馬英九

2012年總統選舉於2012年1月14日舉行，此次為中華民國第十三任總統、副總統選舉，也是首次總統大選和立委選舉合併辦理。當時民進黨推出蔡英文及蘇嘉全的「英嘉配」，挑戰爭取連任的前總統馬英九、時任行政院長吳敦義「馬吳配」。

結果英嘉配以609萬3578票輸給689萬1139票的馬吳配。蔡英文在承認敗選時提到，過去在面對挫折的時候，從來沒有倒下過，雖然沒有辦法以執政者的角度，扮演執政者的角色，來實踐他們的理想，但是這並不代表在野就沒有力量；而她也強調，民進黨的轉型跟改革不會停止，會堅持和弱勢人民站在一起，贏得多數人民的信任。她會扛下敗選責任，感謝大家一路相伴，「這四年是很美好的旅程。」

2016年 蔡英文PK朱立倫

事隔4年，蔡英文再度挑戰總統大位，這次副手改搭配陳建仁；而國民黨原本在2015年7月19日的全代會中，無異議通過洪秀柱為國民黨總統候選人，結果同年10月17日卻召開臨時全代會，廢止洪秀柱提名，改徵召時任新北市長兼黨主席朱立倫參選總統，使洪秀柱成為中華民國總統選舉史上，首位通過黨內初選，結果又被撤銷提名的總統參選人。

然而國民黨將洪秀柱換成朱立倫，仍無法挽救2012年至2016年國民黨聲勢低迷的狀態，最終蔡英文以689萬4744票，大勝朱立倫的381萬3365票，以及宋楚瑜的157萬6861票。

2020年 蔡英文PK韓國瑜

歷經2018年九合一大選，民進黨從原本的13個執政縣市，直接腰斬剩下2都和4縣市，可說是慘敗收場。面對民進黨慘敗，時任行政院長賴清德第一時間表示要請辭，而黨內的獨派大老也紛紛站出來批評蔡英文，被外界視為「獨派逼宮」。

不過蔡英文在1月發表元旦談話，瞬間圈了一大批粉絲；此後蔡英文也開始努力跟網紅合作，網路聲量不斷高漲，也獲得大量年輕人喜愛。

然而對手也不是省油的燈，國民黨派出2018年九合一大選中，翻轉深綠鐵票倉高雄的韓國瑜，引起一大批民進黨支持者擔憂。但是韓國瑜歷經國民黨內初選，以及常常爆出驚人語錄、罷韓事件，還有香港反送中，最終網路正面聲量逐漸被負面聲量超越。

▼蔡英文歷年總統大選得票數。（圖／記者李帛窈製作）