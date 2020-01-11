快訊／連任成功！蔡英文：不因勝選而忘記反省　未來4年會做得更好

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤、林銘翰／台北報導

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統蔡英文於晚間8點左右，拿下700萬票，與國民黨總統候選人韓國瑜拉開超過200萬票差距。蔡英文在記者會中表示，不會因為勝利就忘記反省，未來會把做不夠好的事情做更好。

蔡英文表示，各位國內外記者，感謝大家耐心等待，首先先謝謝今天投票的選民參與選舉，不論投票給誰，都是民主價值的實踐，每次總統大選，台灣人都在告訴世界，你們有多珍惜自由、我們的國家。

蔡英文說，「我也像韓國瑜、宋楚瑜致意，一起完成民主之旅，帶著選舉過程中對我有建設性批評，開啟下個任期，就算政黨不同，相信大家未來有合作空間。今天台灣人民用選票，讓民進黨繼續執政，維持國會多數，代表過去四年我們執政團隊跟黨團是走在正確方向上。」

蔡英文表示，感謝每一個投票給蔡英文和賴清德和民進黨的支持者，謝謝你們選擇民主進步價值，開啟改革道路。我也要像大家保證，不會因為勝利就忘記反省，過去4年我們有曾經不足的地方，台灣人民願意再給我們4年，會把做不夠的做的更好、更多。未來繼續打造更好的國家，完善社會照顧，全面基礎建設，更國際化就業跟就學環境。

蔡英文提到，會鞭策自己，政府必須廉能有效率，改革需要持續推動，貧富差距要改善，加強國家安全作為。在我第二個任期，會在過去基礎上加倍努力。這次大選得到國際上前所未有的關注，今天很多媒體到場，藉這個機會代表台灣人民感謝國際友人對台灣民主重視跟支持。

▼2020總統蔡英文開票之夜，蔡英文致詞。（圖／記者屠惠剛攝）