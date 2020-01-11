不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃40席、國民黨9席

記者黃君瀚／綜合報導

2020立委大選開票中，113席中有區域立委73席、不分區立委34席和原住民立委6席。《ETtoday新聞雲》將不斷更新全台各區域立委最新當選情況。目前民進黨奪下40席、國民黨9席、基進黨1席、無黨籍1席。

19:12：民進黨蔡適應自行宣布當選基隆選區立委

19:09：民進黨莊競程自行宣布當選台中市第五選區立委。

19:05：民進黨林淑芬自行宣布當選新北市第二選區立委。

19:02：民進黨林宜瑾自行宣布當選台南市第四選區立委。

19:00：民進黨陳明文自行宣布當選嘉義縣第二選區立委。

18:58：民進黨黃世杰自行宣布當選桃園市第二選區立委。

18:58：民進黨蘇巧慧自行宣布當選新北市第五選區立委。

18:58：國民黨馬文君自行宣布當選南投縣第一選區立委。

18:55：民進黨余天自行宣布當選新北市第三選區立委。

18:55：民進黨邱議瑩自行宣布當選高雄市第一選區立委。

18:51：民進黨李昆澤自行宣布當選高雄市第五選區立委。

18:50：民進黨賴品妤自行宣布當選新北第十二選區立委。

18:47：民進黨鄭運鵬自行宣布當選桃園第一選區立委。

18:47：無黨籍趙正宇自行宣布當選桃園市第六選區立委。

18:43：基進黨陳柏惟自行宣布當選台中第二選區立委。

18:43：民進黨籍黃秀芳自行宣布當選彰化第二選區立委。

18:43：民進黨何欣純自行宣布當選台中市第七選區立委。

18:42：民進黨王美惠自行宣布當選嘉義立委。

18:42：民進黨陳歐珀自行宣布當選宜蘭縣立委。

18:41：民進黨許智傑自行宣布當選高雄市第七選區立委。

18:40：民進黨林俊憲自行宣布當選台南第五選區立委。

18:39：國民黨林德福自行宣布當新北第九選區立委。

18:32：民進黨林岱樺自行宣布當選高雄市第四選區立委。

18:31：民進黨劉櫂豪自行宣布當選台東縣立委立委。

18:30：民進黨劉建國自行宣布當選雲林第二選區立委。

18:29：民進黨蔡易餘自行宣布當選嘉義縣第一選區立委。

18:29：國民黨林奕華自行宣布當選台北第六選區立委。

18:27：民進黨蘇治芬自行宣布當選雲林第一選區立委。

18:27：民進黨張宏陸自行宣布當選新北市第六選區立委。

18:27：民進黨賴惠員自行宣布當選台南市第一選區立委。

18:26：民進黨吳琪銘自行宣布當選新北第十選區立委。

18:24：民進黨張廖萬堅自行宣布當選台中第四選區立委。

18:23：國民黨謝衣鳳自行宣布當選彰化第三選區立委。

18:22：民進黨黃國書自行宣布當選台中第六選區立委。

18:21：民進黨陳秀寶自行宣布當選彰化第一選區立委。

18:20：民進黨劉世芳自行宣布當選高雄第三選區立委。

18:13：民進黨郭國文自行宣布當選台南第二選區立委。

18:11：國民黨江啟臣自行宣布當選台中第八選區立委。

18:08：民進黨蘇治芬自行宣布當選雲林第一選區立委。

18:07：民進黨趙天麟自行宣布當選高雄第六選區立委。

18:06：國民黨徐志榮自行宣布當選苗栗第二選區立委。

18:03：民進黨邱志偉自行宣布當選高雄第二選區立委。

18:02：民進黨陳素月自行宣布當選彰化第四選區立委。

17:56：民進黨王定宇自行宣布當選台南第六選舉立委。

17:56：民進黨陳亭妃自行宣布當選台南第三選區立委。

17:55：民進黨楊曜自行宣佈當選澎湖縣立委。

17:53：民進黨何志偉自行宣布當選台北第二選區立委。

17:51：國民黨陳超明自行宣布當選苗栗縣第一選區立委。

17:45：民進黨蔡其昌自行宣布當選台中第一選區立委。

17:30：國民黨陳雪生自行宣布當選連江立委。

17:13：國民黨陳玉珍自行宣布當選金門立委。