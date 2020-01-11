快訊／美軍阿富汗軍事護衛隊「遭路邊炸彈狂轟」　塔利班冷血秒認策畫

記者陳亭伃／綜合報導

繼多日來美國、伊朗關係緊繃，11日路透社再快訊報導，美軍位於阿富汗軍事護衛隊遭到襲擊，據悉是遭到路邊炸彈攻擊，目前塔利班發言人艾哈邁迪（Qari Yousuf Ahmadi）聲稱為組織策畫。

坎大哈的一名阿富汗高級軍事官員表示，11日這起攻擊事件發生在丹德地區，當時美軍裝甲車撞上路邊炸彈。塔利班發言人艾哈邁迪隨即出面坦承策畫，並提到，這次爆炸造成所有士兵身亡。仍而其他外媒消息指出，塔利班提供的傷亡數字是捏造。

當地官員表示，已經封鎖該地區，並撤離阿富汗部隊。北約發言人表示，正在了解詳細情況，但目前所知細節無法透露。