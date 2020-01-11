美第5艦隊中東遇挑釁！　俄艦尾隨不甩警告「侵略性逼近」

▲俄艦挑釁尾隨美國海軍法拉格特驅逐艦（USS Farragut，DDG 99）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中東局勢緊張，美軍加強在阿拉伯海的部署，法拉格特驅逐艦（USS Farragut）9日在北部海域執行例行任務時，卻意外遭到俄羅斯船艦「侵略性逼近」。美軍鳴笛5次警告俄羅斯船艦，但對方直到非常逼近之後才突然轉向遠離。

美國海軍第5艦隊10日在推特上發文指出，法拉格特驅逐艦（USS Farragut，DDG 99）遭到俄羅斯船艦侵略性逼近，文末附上的對峙影片顯示，俄軍船艦在法拉格特驅逐艦右側並行前進，儘管美軍機關槍口已經對準，俄軍仍逐漸逼近，靠近程度甚至能看得清楚對方船上的人員動態。

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

指揮官兼發言人佛瑞（Josh Frey），510呎長、配有導彈的阿利·伯克級法拉格特驅逐艦被噸位更小的俄艦尾隨，已經發出警告要求對方轉向，但對方強行仍強行跟上，一段時間才離開。儘管如此，佛瑞表示俄艦的行為非常危險，已經大大增加2艦碰撞的可能性。

類似的事件也發生在2019年6月的菲律賓海，一艘俄羅斯驅逐艦幾乎就要和美國導彈巡航艦撞上，但2方各說各話；美國海軍譴責俄羅斯的行為「不安全且不專業」，俄國太平洋艦隊則怪罪美軍航行得太靠近。