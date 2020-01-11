美陸軍部長證實「部署太平洋」：未來2年增派2支特殊任務部隊抗中

▲陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）證實美軍部署太平洋新計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

面對中國逐漸明顯的威脅，美國五角大廈週五（10日）證實，美軍計畫在太平洋部署2支特殊任務部隊。這2支特別部隊擁有的能力，包括偵蒐中國的飛彈部署動向、網路、電戰等資訊。

路透社引述陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）在華盛頓的一段談話，美軍預計於2020到2021年，在太平洋部署特殊任務部隊，主要針對對象就是中國，「陸軍正在重振我們的太平洋部署」，因為「中國會成為美國戰略佈局的威脅」。





▲麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，部隊主要任務就是對抗中、俄。（圖／達志影像／美聯社）

麥卡錫指出，特殊任務部隊正式名稱為「多領域任務部隊」（Multi-Domain Task Forces），將會配備長程精確武器、高超音速飛彈、精確打擊飛彈、電子作戰設備和網路作戰能力，能夠幫助美國抵抗部分中、俄正在進行的行動。他並未透露部署地點。

「中國一直在縮小全球公共領域的範圍」，麥卡錫表示，中國長年在南海填海造島，以及在諸島上建設軍事設施，企圖將周遭海域全納入己有，「沒有任何事情能比腳踏實地，和我們的盟友並肩而行，共同執行計畫，以及一起走過叢林惡地還要重要。」