影／選前滾動式民調出爐！預測蔡英文得票數近700萬　韓國瑜僅480萬

▲余梅梅認為蔡英文會大勝韓國瑜至少200萬票。（圖／翻攝自YouTube／SETN三立新聞網《94要客訴》）



記者張方瑀／綜合報導

2020總統大選正開票中，截至下午4時30分，現任總統蔡英文暫時領先國民黨參選人韓國瑜近20萬票。資深媒體人余梅梅指出，根據《美麗島電子報》封關後的滾動式民調來看，蔡賴配的得票率約在52％、韓張配35％、宋余配9.3％；最終蔡英文有可能以近700萬票，大勝韓國瑜的480萬票。

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余梅梅在三立政論節目《94要客訴》中指出，根據《美麗島電子報》封關後的滾動式民調來看，蔡賴配的得票率約在52％、韓張配35％、宋余配親民黨9.3％；而預估投票數，蔡賴配約在674萬至707萬之間、韓張配在454萬至481萬票、宋余配則在119萬至138萬票間。

余梅梅認為，若是蔡英文的得票率超過689萬，那就會給北京政府很大的警訊，也就是這幾年來對台的強硬策略，是否已經失效。現任台北市議員徐巧芯則說，本次投票率高，得票數並非重點，而是雙方的差距，還有最終取得的國會席次，「若是最後敗選，黨主席必須負最大責任。」

不過，桃園市議員王浩宇表示，弱勢方選前表態率降低，加上韓國瑜強調不表態的「蓋牌效應」，所以最終結果仍未定。

根據《ETtoday新聞雲》2019年12月30日封關前民調，若以三黨正副總統後選人對決來看，「蔡賴配」以48.2%支持度，領先「國政配」的27.9%和「宋湘配」的6.6%。

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